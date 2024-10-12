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Veliaht Prens Bin Selman ve Macron, Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda, İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve Lübnan'a yönelik saldırıları hakkında gelişmeleri ele aldı.

Haber Merkezi
AA
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Veliaht Prens Bin Selman ve Macron, Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İsrail’in Gazze'deki soykırımı ve Lübnan'a yayılan saldırıları sonucunda gerilen bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Veliaht Prens Bin Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Orta Doğu'daki gerilim masaya yatırıldı

Görüşmede, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarıyla gerilimin tırmandığı bölgedeki son gelişmeler, gerginliğin azaltılması, güvenlik ve istikrara ulaşma çabaları masaya yatırıldı.

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