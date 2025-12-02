Venezuela Devlet Başkanı Maduro’dan halka mutlak sadakat sözü: Size asla ama asla ihanet etmeyeceğim

  1. Ekonomim
ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik sürerken, Devlet Başkanı Nicolas Maduro başkanlık sarayı önünde halka seslendi. Eşi Cilia Flores ve üst düzey yetkililerin eşlik ettiği konuşmada, İçişleri Bakanı Diosdado Cabello’nun “şüphe ihanettir” yazılı kırmızı şapkası dikkat çekti. Maduro, Chavez’e verdiği yemini hatırlatarak halka “mutlak sadakat” sözü verdi ve “Size asla ihanet etmeyeceğim” dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkanlık sarayı önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Eşi Cilia Flores ve üst düzey yetkililerin eşlik ettiği konuşmada, İçişleri Bakanı Diosdado Cabello’nun “şüphe ihanettir” yazılı kırmızı şapkası dikkat çekti. Maduro, Chavez’e verdiği yemini hatırlatarak halkına mutlak sadakat sözü verdi.

“Kölelik ya da sömürge barışı istemiyoruz”

Caracas’ta düzenlenen mitingde konuşan Maduro, ülkesinin 22 haftadır “psikolojik terörizm” olarak tanımladığı saldırılara maruz kaldığını söyledi. ABD’nin askeri yığınağını hükümeti istikrarsızlaştırma girişimi olarak nitelendirdi. “Barış istiyoruz, ama egemenlik, eşitlik ve özgürlük içeren bir barış. Kölelik ya da sömürge barışı istemiyoruz” dedi.

Washington ile gerginlik tırmanıyor

ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik, Washington yönetiminin uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla daha da derinleşti. ABD, Venezuela yönetimiyle bağlantılı olduğu öne sürülen Cartel de los Soles adlı yapılanmayı “yabancı terör örgütü” ilan ederek sert bir adım attı. Bu karar, örgütle ilişkili tüm malvarlıklarının dondurulmasını ve finansal yaptırımların uygulanmasını beraberinde getiriyor.

