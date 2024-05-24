Vietnam’da korkunç yangın: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Vietnam’daki bir apartmanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri 24 kişinin bulunduğu binadaki yangına müdahale etti.

Yangında en az 14 kişi yaşamını yitirdi

Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangında en az 14 kişinin öldüğü belirlenirken, 6 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yangında yaralanan çok sayıda kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun bazıları ağır olduğu belirtildi.

Yangının binanın birinci katında bulunan elektrikli bisiklet dükkanında çıktığını değerlendiren yetkililer, detaylı soruşturma başlatıldığını açıkladı.