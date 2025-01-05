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Washington Post'ta karikatür krizi istifa getirdi

Pulitzer ödüllü karikatürist Ann Telnaes, Washington Post'taki (WP) görevinden, WP'nin sahibi Jeff Bezos ve diğer milyarderlerin Donald Trump'a "para dolu kese" takdim ettiği çiziminin basılmaması üzerine istifa ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Washington Post'ta karikatür krizi istifa getirdi
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Washington Post (WP) gazetesinin Pulitzer ödüllü karikatüristi Ann Telnaes, sosyal medyadan WP'deki görevini bıraktığını açıkladı.

2008'den bu yana WP'de çalıştığını belirten Telnaes, çizdiği karikatürlerden hiçbirine şu ana kadar böyle bir muamele yapılmadığını belirtti.

Telnaes, "Reddedilen karikatürüm, basın ve teknoloji devi milyarderlerin ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a yaranmak için ellerinden gelen her şeyi yapmasını eleştiriyordu." ifadesini kullandı.

Karikatürde WP'nin sahibi ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos dahil Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman, Los Angeles Times'ın sahibi Patrick Soon-Shiong, ABC News ile The Walt Disney Company'nin de yer aldığını vurgulayan Telnaes, son dönemde bu kişilerin Trump'ın "gözüne girmeye" çalıştığına ilişkin haberlerin yapıldığını anlattı.

Telnaes, daha önce de çizimlerinde değişiklik yapılmasının talep edildiğini ancak ilk kez bir karikatürünün içeriğinden dolayı reddedildiğini kaydederek bu durumun basın özgürlüğü açısından tehlikeli olduğuna dikkati çekti.

Pulitzer ödüllü karikatürist Telnaes'in taslak çiziminde diz çökmüş milyarderlerin ellerinde para dolu keseleri Trump heykeline takdim ettiği ve Disney'in sembolü Mickey Mouse'un yere kapandığı görülüyor.

Disney'in sahibi olduğu ABC News, Trump'a yönelik iftira davasında "davacı tarafından veya adına kurulacak bir başkanlık vakfı veya müzesine" hayır amaçlı bağış olarak 15 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti.

ABD basınında Aralık 2024'te, Bezos, Zuckerberg ve Altman'ın, Trump'ın devir-teslim etkinliklerine yaklaşık 1 milyon dolar bağış yapacağına ilişkin haberler yer almıştı.

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