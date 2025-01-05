Ümit Özdağ "bu süreci baltalayacağız" diyerek 9 Ocak'ı işaret etti

Bolu’da ziyaretlerde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir restoranda gerçekleştirilen kahvaltı programı sonrası, gazetecilere açıklama yaptı.

"Dünya tarihi boyunca, hiçbir terör örgütü bu şekilde silahlarını gömüp, teröre son vermez"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamaları sonrası başlayan sürece karşı olduklarını belirten Özdağ, terör örgütünün silahları gömüp, saldırıları sonlandırmayacağını söyledi. Özdağ, “Türk kamuoyuna şu mesaj verilmek isteniyor; ‘Abdullah Öcalan çıkacak ve affedilecek, affı karşılığında PKK’ya silahı gömün diyecek ve PKK da terör eylemlerini sona erdirecek ve gömecek.’ Bu büyük bir yalan. Dünya tarihi boyunca, hiçbir terör örgütü bu şekilde silahlarını gömüp, teröre son vermez. Keşke verseydi ama bu mümkün değil” diye konuştu.

"Bu süreci baltalayacağız"

9 Ocak’ta mitinglere başlayacaklarını ifade eden Ümit Özdağ, “Mehmetçik katillerinin affa uğramaması, teröristlerin serbest kalmaması, Türkiye Cumhuriyeti devletinin terör örgütü önünde diz çökmemesi, teröristlerin şartlarının kabul edilmemesi için de artık meydanlara çıkma zamanının geldiğini düşünüyoruz ve ilk mitingimizi 9 Ocak Perşembe günü Karaman’da gerçekleştireceğiz. Bu süreci baltalayacağız. Sonra Anadolu’nun değişik yerlerinde ‘Mehmetçik katillerine af yok’ mitinglerini kararlılıkla sürdürmeye davam edeceğiz. Sadece illerde değil ilçelerde de miting yapacağız. Söylemiştik, parlamentoda değiliz ama bütün Türkiye’yi parlamentoya çeviririz diye” ifadelerini kullandı.

"Bu süreç Türk milletinin yüzünü kızartacak"

Özdağ, “Sürecin şu noktasına, bu noktasına değil, biz sürecin kendisine karşıyız ve açıkça da söyledik, bu süreci baltalayacağız diye. Çünkü bu süreç Türk milletinin yüzünü kızartacak, Türk Devleti’nin onurunu kıracak bir süreçtir. Daha önce de birinci müzakere döneminde çokbilmiş bir şekilde, her şeyi doğru yapıyoruz diye yola çıktılar. Sonuç 744 tane jandarma ve özel harekat mensubu kardeşimiz hendek çatışmalarında şehit oldu” dedi.