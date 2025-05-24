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Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: Ünsal Ban ve iki şüpheli tutuklandı

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında gözaltına alınan Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı.

Haber Merkezi
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Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: Ünsal Ban ve iki şüpheli tutuklandı
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Borsa İstanbul'da manipülasyon iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş adliyeye getirilmişti. Üç şüpheli savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.

NTV'de yer alan habere göre mahkeme heyeti üç ismin de tutuklanmasına karar verdi.

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