WhatsApp'ı canlı yayında telefondan silen Maduro halka da çağrı yaptı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede bazı kesimlerin WhatsApp üzerinden şiddet ve nefret yaydığını gerekçe göstererek, bu uygulamayı canlı yayında sildi.

Başkent Caracas'ta katıldığı özel bir televizyon yayınında, telefonun ekranını kameralara gösteren Maduro, WhatsApp uygulamasını resmen kaldırdı.

Maduro, WhatsApp'tan asker ve polislerin yanı sıra toplum liderlerinin de tehdit edildiğini, bu sebeple halktan gönüllü ve kademeli olarak WhatsApp'ı silmesini istedi.

Topluma çağrıda bulunan Maduro, "WhatsApp'tan kurtuldum. Venezuelalı aileler, gençler, yurtsever erkekler ve kadınlar, barış istiyor musunuz? WhatsApp'ı silin, çünkü tüm Venezuela'nın listesini Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçılarına ve emperyalizme verdi. WhatsApp'a hayır. Telegram ve Wechat'ı tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

¡Si te he visto no me acuerdo! Estoy libre de #WhatsApp, el imperialismo tecnológico que ataca #Venezuela. pic.twitter.com/3CNnhIf0sk — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 6, 2024

Maduro'nun sözleri stüdyoda bulunanlar tarafından "büyük" alkış aldı.

29 Temmuz'dan beri şiddet olaylarında 24 kişi öldü

Özel bir televizyonda kendisi için hazırlanan programda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Maduro, kamu mallarına zarar veren ve sokakları yangın yerine çevirenlere güvenlik güçlerinin göz açtırmadığını söyledi.

Maduro, gözaltına alınan 2 bin 229 kişinin yüksek güvenlikli Tocoron ve Tocuyito cezaevlerine götürüleceğini bildirdi.

Yakalanan kişilerin hastanelere, okullara, üniversitelere, polis karakollarına, belediye binalarına ve parti binalarına zarar verdiklerini anlatan Maduro, "Şiddet olaylarında 47 asker ile 59 polis yaralandı, 2 askeri personel hayatını kaybetti. Bu sefer kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak ve adalet yerini bulacak." ifadelerini kullandı.

Maduro, bir kez daha şiddet olaylarından muhalifleri sorumlu tuttu ve yargıya çağrıda bulundu.

Bu arada, bağımsız Sivil Toplum Kuruluşu "Provea" verilerine göre, 29 Temmuz'dan bu yana çıkan olaylarda 24 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan muhalif lider Maria Corina Machado, açıklamasında, devlet başkanı seçimlerinin kendileri tarafından kazanıldığını ve ordudan halkın iradesine saygı duymasını istedi.

Ordudan Machado'ya yanıt

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, devlet televizyonuna yaptığı konuşmada, Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) açıkladığı sonuçlara herkesin saygı duymasını isteyerek, şiddet olaylarını "kesin bir dille" reddettiklerini belirtti.

Ordu ve polis mensuplarının eylemlerde çok sayıda saldırıya maruz kaldığını vurgulayan Lopez, halkın tercihiyle seçilen Devlet Başkanı Maduro'ya "yüksek sadakatle" bağlı olduklarını duyurdu.

Maduro, 3. kez kazanmıştı

Venezuela Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Devlet Başkanı Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Machado ise seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.