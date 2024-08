WhatsApp'ı canlı yayında telefondan silen Maduro halka da çağrı yaptı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede bazı kesimlerin WhatsApp üzerinden şiddet ve nefret yaydığını gerekçe göstererek, bu uygulamayı canlı yayında sildi.

Başkent Caracas'ta katıldığı özel bir televizyon yayınında, telefonun ekranını kameralara gösteren Maduro, WhatsApp uygulamasını resmen kaldırdı.

Maduro, WhatsApp'tan asker ve polislerin yanı sıra toplum liderlerinin de tehdit edildiğini, bu sebeple halktan gönüllü ve kademeli olarak WhatsApp'ı silmesini istedi.

Topluma çağrıda bulunan Maduro, "WhatsApp'tan kurtuldum. Venezuelalı aileler, gençler, yurtsever erkekler ve kadınlar, barış istiyor musunuz? WhatsApp'ı silin, çünkü tüm Venezuela'nın listesini Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçılarına ve emperyalizme verdi. WhatsApp'a hayır. Telegram ve Wechat'ı tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

¡Si te he visto no me acuerdo! Estoy libre de #WhatsApp, el imperialismo tecnológico que ataca #Venezuela. pic.twitter.com/3CNnhIf0sk