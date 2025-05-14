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ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara Riyad'da görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Riyad'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
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ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara Riyad'da görüştü
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ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu ziyaretinin ikinci durağı olan Katar’a gitmeden önce Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldiği belirtildi. 

Reuters haber ajansı Trump ve Şara'nın bir görüşme yaptığını aktardı. ABD'nin The Washington Post (WP) gazetesi de Trump'ın Riyad'da Şara ile bir araya geldiğini yazdı. 

Trump’ın Şara’dan beş talebi

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, sosyal medya hesabı X'ten Trump’ın Şara’ya beş talep ilettiğini açıkladı:

1.⁠ ⁠İsrail ile İbrahim Anlaşmaları’nı imzalayın

2.⁠ ⁠Tüm yabancı teröristlere Suriye’yi terk etmelerini söyleyin

3.⁠ ⁠Filistinli teröristleri sınır dışı edin

4.⁠ ⁠ABD’nin IŞİD’in yeniden canlanmasını önlemesine yardımcı olun

5.⁠ ⁠Kuzeydoğu Suriye’deki IŞİD gözaltı merkezlerinin sorumluluğunu üstlenin

"Trump, Şara'ya 'merhaba' demeyi kabul etti"

The Washington Post, daha önce konuya ilişkin haberinde, Trump ve Şara'nın bugün yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceğini aktarmıştı. Habere göre, Beyaz Saray da ABD Başkanı Trump’ın Suudi Arabistan ziyaretini sonlandırıp Katar’a gitmeden önce Şara’ya “merhaba demeyi” kabul ettiğini bildirmişti. 

Trump da yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından Şara ile görüşme konusunda cesaretlendirilmesinin ardından kendisiyle görüşmeyi kabul ettiğini söylemişti.

Habere göre, Trump, Şara ile kısa bir görüşme yaptıktan sonra bugün Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) oluşan KİK’in zirvesine iştirak edecek, ardından Ortadoğu turunun ikinci ayağı olan Katar’a geçecek. 

Trump'ın yaptırım kararı Suriye'de sevinçle karşıladı

Suudi Arabistan'da resmi ziyaretlerde bulunan ABD Başkanı Trump, dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini anımsatarak Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurmuştu.

Trump’ın bu kararı Suriye’de sevinç gösterileri ve kutlamalarla karşılanırken, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Trump'ın ülkesine yönelik yaptırımları kaldıracaklarına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek bu gelişmeyi "Suriye halkı için tarihi dönüm noktası" olarak nitelendirmişti. 

Bu durumun yıllardır süren yıkıcı savaşın ardından istikrar, kendi kendine yeterlilik ve gerçek anlamda yeniden inşa sürecine girmeye hazırlanan Suriye halkı için umut verici bir gelişme ve tarihi dönüm noktası olduğunu belirten Şeybani, "Yıllardır ağır insani ve ekonomik bedeller ödeyen Suriye halkı, bu tür adımlarla hak ettiği geleceğe bir adım daha yaklaşacaktır" ifadesini kullanmıştı. 

Şeybani, Trump'ın açıklamalarının uluslararası toplumun da bölgeye yönelik yaklaşımını olumlu yönde değiştireceğini kaydetmişti.

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