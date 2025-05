ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara Riyad'da görüştü

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu ziyaretinin ikinci durağı olan Katar’a gitmeden önce Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldiği belirtildi.

Reuters haber ajansı Trump ve Şara'nın bir görüşme yaptığını aktardı. ABD'nin The Washington Post (WP) gazetesi de Trump'ın Riyad'da Şara ile bir araya geldiğini yazdı.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, sosyal medya hesabı X'ten Trump’ın Şara’ya beş talep ilettiğini açıkladı:

1.⁠ ⁠İsrail ile İbrahim Anlaşmaları’nı imzalayın

2.⁠ ⁠Tüm yabancı teröristlere Suriye’yi terk etmelerini söyleyin

3.⁠ ⁠Filistinli teröristleri sınır dışı edin

4.⁠ ⁠ABD’nin IŞİD’in yeniden canlanmasını önlemesine yardımcı olun

5.⁠ ⁠Kuzeydoğu Suriye’deki IŞİD gözaltı merkezlerinin sorumluluğunu üstlenin

Today, President Trump, at the invitation of Crown Prince Mohammed bin Salman, met with Syrian President Ahmad al-Sharaa. President Erdogan of Turkey joined by phone. President Erdogan praised President Trump for lifting sanctions on Syria and committed to working alongside Saudi… pic.twitter.com/0yhyZbQ1o0