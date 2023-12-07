WSJ: Blinken, İsrail'den savaşın birkaç hafta içinde bitirilmesini istedi

Wall Street Journal gazetesine konuşan ABD’li yetkilililere göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçen hafta İsrail savaş kabinesindeki yetkililere, Başkan Joe Biden yönetiminin savaşın aylar değil, haftalar içinde bitmesi gerektiğine inandığını söyledi.

İsrailli yetkililer ise, ülkenin özellikle ekonomik istikrar açısından normale dönmek istediklerini Blinken’e ifade etti, ancak çatışmanın süresine ilişkin garanti vermedi.

ABD’li bir yetkili, savaş ne kadar uzun sürerse, herkes için o kadar zor hale geleceğinin herkes tarafından fark edildiğini söyledi.

Öte yandan, Blinken, CNN’e yaptığı açıklamada, Hamas hareketinin rehineleri serbest bırakılması sürecini sona erdirmeyi seçtiğini söyledi.

Blinken, “Bu benim için açık, Başkan Biden için de açık ve biz bu işin üzerindeyiz. Ne yazık seçim Hamas’ın elinde. Hamas rehineleri serbest bırakma işinden vazgeçti. İsrail’e ve ilgili herkese verdiği taahhütlerden döndü. Sonuç olarak rehinelerin serbest bırakılması sürecini sonlandırmayı seçtiler. Buna yeniden başlamayı seçmeleri gerekiyor” dedi.