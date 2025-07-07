Trump'dan tarife açıklaması: 9 Temmuz'a kadar anlaşmalar tamamlanacak

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin hazırladığı "tarife mektupları veya anlaşmalarının" dünya geneli ülkelere bugün gönderilmeye başlanacağını bildirdi. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD tarife mektupları ve/veya anlaşmalarının 7 Temmuz yerel saatle 12.00'den itibaren" dünyanın çeşitli ülkelerine teslim edilmeye başlanacağını belirtti.

"9 Temmuz'a kadar çoğu ülkeyle anlaşmış olacağız"

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Temmuz'a kadar birçok ülkeyle tarifeler konusunda anlaşmış olacaklarını belirtti.

Trump, bir havaalanında ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile ABD'nin diğer ülkelere uygulayacağı tarifelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ticaret anlaşmalarıyla ilgili mektupların yaklaşık 12 ila 15 ülkeye gönderileceğini söyleyen Trump, "Bence 9 Temmuz'a kadar çoğu ülkeyle anlaşmış olacağız. Evet. Ya bir mektup ya da bir anlaşma olacak." dedi.

"Başkan şu anda oranları ve anlaşmaları belirliyor"

Lutnick ise, ABD'nin diğer ülkelere uygulayacağı tarifelere ilişkin, "1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek ancak başkan şu anda oranları ve anlaşmaları belirliyor." ifadelerini kullandı.

Daha önce 200'den fazla ülkenin hepsiyle anlaşma yapamayacaklarına işaret eden Trump, bu ülkelere mektup göndererek ABD ile iş yapabilmek için ödemeleri gereken tarife oranlarını bildireceklerini söylemişti.

ABD Başkanı Trump, "Herkese sadece 'Tebrikler, yüzde 20, 25, 40, 50 tarife ödüyorsunuz' diye mektup göndermek isterim." demişti.