ABD’ye su ürünleri ihracatı 10 yılda 3 kat arttı

İZMİR / EKONOMİ

Amerikalılar, Türk su ürünleri ve hayvansal mamullerini çok sevdi. Türkiye’nin ABD’ye su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı son 10 yılda 3 kattan fazla artarak 42 milyon dolardan 140 milyon dolara çıktı.

ABD’yi hedef pazar olarak belirleyen ve uzun yıllardır buradaki konumunu güçlendirmek için çalışan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, New York’ta düzenlenen dünyanın en büyük gıda fuarlarından Summer Fancy Food Fuarı’nda yerini aldı. Türkiye 2024’te 3,8 milyar dolarlık su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı yaparken bu ihracata ESÜHMİB yüzde 45’lik katkı sağladı. Sektörde, Türkiye’nin ABD’ye yaptığı 140 milyon dolarlık ihracatın da yüzde 63’ünü ESÜHMİB üyeleri gerçekleştirdi.

Girit: “Türkiye su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe küresel lider”

Türkiye’nin, su ürünleri ve hayvansal ürünler sektöründe 2025 yılına 4,1 milyar dolarlık ihracat hedefiyle giren küresel bir lider olduğunun altını çizen ESÜHMİB Başkanı Bedri Girit, ABD’nin yıllık 30 milyar dolarlık su ürünleri ve hayvansal mamuller ithalatı yaptığını, bu konuda ABD’ye ihracatlarını 10 yıllık vadede 500 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

ABD’nin son yıllarda en önemli ihraç pazarlarından biri haline geldiği bilgisini veren Girit, “Turkish Cargo ile ABD’ye ihracatta önemli bir aşama kaydettik. Summer Fancy Food Fuarı’nda uzun yıllardır yerimizi alıyoruz ve ürün yelpazemizi tanıtıyoruz. 2019’dan beri Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında yürütülen Turkish Tastes projesiyle de ABD pazarıyla güçlü köprüler kuruyoruz” şeklinde konuştu.

Yumurtada fon kaldırılmalı

Türkiye’nin ABD’ye su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının 2025’in ilk yarısında yüzde 31’lik artışla 63 milyon dolardan 83 milyon dolara çıktığını belirten Girit, şöyle devam etti: “Özellikle yumurta ihracatında büyük potansiyel var. İthalatçılar daha fazla yumurta talep ediyorlar. 2025’in ilk yarısında ABD’ye yumurta ihracatımız yüzde 704’lük rekor artışla 2,1 milyon dolardan 17,2 milyon dolara çıktı. Yumurta ihracatındaki kilogram başına 1,5 dolarlık fon kaldırılırsa ABD’ye yumurta ihracatında tarihi bir başarıyı yakalayabiliriz. Hükümetin yumurta ihracatına fon koyduğu dönemdeki gerekçeleri de ortadan kalkmış durumda. Summer Fancy Food Fuarı’nda ABD’ye 2025 yılının ikinci yarısında ihracat artışımızı sürdürecek önemli temaslarda bulunduk.”

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe 24 ihracat şampiyonunun 13’ü Egeli

Türkiye’de ihracatçıların şampiyonlar ligi olarak nitelendirilen TİM İlk 1000 İhracatçı Listesi’nde, Türkiye su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü 24 firmayla yer aldı. Listede 13 firmayla temsil edilen Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği listeye damgasını vurdu. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 2024 yılında yaptığı 3,8 milyar dolarlık ihracatın 2 milyar 48 milyon dolarlık dilimini TİM İlk 1000 Listesi’ne giren 24 firma gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatçının yüzde 45’ini tek başına yapan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ESÜHMİB), TİM İlk 1000 ihracatçı listesine 13 firmayla girerek listedeki su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatçısı firmalar arasında yüzde 54 temsil oranına ulaştı. TİM İlk 1000 ihracatçı arasındaki ESÜHMİB üyesi 13 firma 2024 yılında 1,5 milyar dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü firmalarının ilk 5’i ESÜHMİB üyesi ihracatçılardan oluştu.