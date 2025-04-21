Yatırımcılar Avrupa hisse senedi fonlarına yöneldi

Yatırımcıların ABD ticaret tarifeleri ve ABD ekonomisinin gücüne ilişkin artan endişeler nedeniyle sermaye kaydırmaya devam etmesiyle, Avrupa hisse senedi fonları 16 Nisan'da sona eren haftada büyük girişler yaşarken, ABD fonları büyük çıkışlarla karşılaştı.

Lipper verilerine göre, yatırımcılar Avrupa hisse senedi fonlarında net 11,13 milyar dolar ve Asya hisse senedi fonlarında 3,64 milyar dolar satın aldı. Ancak, ABD hisse senedi fonlarından 10,62 milyar dolarlık çıkış yaşandı.

Bu arada, sektörel fonlar üst üste üçüncü hafta 2,58 milyar dolarlık çıkış yaşarken, sağlık ve teknoloji fonları 1,07 milyar dolar ve 943 milyon dolarlık net satışla başı çekti.