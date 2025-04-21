Nadir metaller yarışında ABD hamlesi: Kazak şirkete 5 milyar dolarlık teklif

ABD'li iş insanı James Cameron, yönetim kuruluna gönderdiği mektupta madencilik devi Eurasian Resources Group'u 5 milyar dolara satın almayı teklif ederken, şirket Kazakistan'ın nadir metal üretimindeki büyük genişlemeye katılmaya hazırlanıyor.

Lüksemburg merkezli bakır, kobalt, alüminyum ve demir cevheri üreticisi olan ve %40'ı Kazak hükümetine ait olan ERG, geçen yıl Kazakistan'daki nadir metal ve nadir metal yataklarını araştırmak üzere bir görev gücü oluşturduğunu açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi, iki ülke arasındaki ticaret savaşının kızıştığı bir dönemde yerli sanayisine tedarik sağlamak için Çin'e alternatifler ararken bu madenler son aylarda özellikle dikkat çekti.

Şirkete yakın bir kaynağa göre ERG ile Cameron arasındaki görüşmeler geçen yılın sonundan bu yana devam ediyor.

Cameron'ın ERG yönetim kuruluna yazdığı mektuba göre, Goldman Sachs anlaşmaya danışmanlık yapmak üzere ön görüşmelerde bulunuyor.

Bu ay Kazakistan hükümeti, jeologlarının 20 milyon tonu aşan tahmini kaynaklara sahip büyük bir nadir metal yatağı keşfettiğini duyurdu.