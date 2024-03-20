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Yunanistan'a ait F-16 savaş uçağı denize düştü

Yunan Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı, Ege Denizi'nde bulunan Arsura Adası (Psathoura) açıklarında eğitim uçuşu sırasında denize düştü.

Haber Merkezi
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Yunanistan'a ait F-16 savaş uçağı denize düştü
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Yunan Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında denize düştü.

Yunan basınına yansıyan haberlere göre, 337 Filo 110'uncu Avcı Kanadı'na ait F-16, Larissa'daki hava üssünden kalkarak 4 savaş uçağıyla eğitim uçuşuna katıldı. F-16 savaş uçağı, Ege Denizi'ndeki Arsura Adası açıklarında düştü.

Uçaktan paraşütle atlayarak kurtulan pilot, arama kurtarma çalışması sonucu bulundu ve hastaneye kaldırıldı.