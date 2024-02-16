Yunanistan, eşcinsel evliliği yasallaştıran ilk Ortodoks Hristiyan ülke oldu

Yunanistan Parlamentosu perşembe günü yapılan oylamada eşcinsel medeni evliliğin yasallaşmasını onayladı.

Parlamentoda 300 milletvekilinden 176'sı lehte, 76'sı aleyhte oy kullanırken 2'si çekimser kaldı. Geri kalan 46 milletvekili oylamaya katılmadı.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis yeni yasayı "eşitlik için bir atılım" olarak tanımladı. Etkili Yunan Ortodoks Kilisesi'nin direnişine rağmen kabul edilen yasa ülkenin LGBT toplumu için büyük bir başarı olarak görüldü.

İlk defa çoğunluk nüfusu Ortodoks Hristiyan olan ülke oldu

Yeni yasa ile ilk defa çoğunluk nüfusu Ortodoks Hristiyan olan bir ülkede eşcinsel evlilikler yasallaşmış oldu. Yeni yasa ayrıca eşcinsel çiftlere tam ebeveynlik ve evlat edinme hakkını tanıyor, ancak çocuk sahibi olmak için taşıyıcı annelik yöntemini kullanmalarını engelliyor.

Bu seçenek ülkede halihazırda yalnızca sağlık nedenleriyle çocuk sahibi olamayan kadınlar için mevcut.

Yasa halkı ikiye böldü

Oylama öncesinde yapılan anketler ülkede halkın çoğunluğunun merkez sağ hükümet tarafından sunulan ve aralarında Syriza'nın da bulunduğu dört sol parti tarafından desteklenen tasarıyı desteklediğini gösteriyordu.

Ancak konu Yunan halkını ikiye böldü. LGBT örgütlerinin öncülük ettiği yürüyüşlerde destekçiler gökkuşağı pankartları taşıyan parlamento önünde toplandı. Ortodoks Kilisesi'nin itiraz ettiği tasarı karşıtları ise dini simgeler ve dualarla parlamento dışında protestolar düzenledi.

Ortodoks Kilisesi neden karşı?

Geleneksel aile modelinin pek çok Avrupa ülkesinde azalan doğum oranlarının önüne geçilmesine yardımcı olabileceğini savunan kilise, eşcinsel evliliği bir tehdit olarak görüyor.

Bu görüşe, merkezi İstanbul'da bulunan Ekümenik Patrikhane de dahil olmak üzere diğer ülkelerdeki Ortodoks kiliseleri tarafından da dile getiriliyor. Ortodoks Kilisesi, diğer Batı Avrupa'daki mezheplere kıyasla bu konuda daha kaygılı bir duruş sergiliyor.

Üst düzey piskoposlardan oluşan Kutsal Sinod, oylama öncesinde tüm milletvekillerine itirazlarını özetleyen mektuplar gönderdi. Benzer ifadeler içeren bir genelge de ülkedeki tüm Ortodoks kiliselerinde pazar ayinleri sırasında okunmuştu.