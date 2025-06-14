Yunanistan: Hürmüz Boğazı'nın kapanması deniz taşımacılığı için ciddi sonuçlar doğurabilir

Kikilyas, ERTNews’e yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin herkesi teyakkuzda kalmaya zorladığını ifade etti.

Özellikle Hürmüz Boğazı’nın kapanması gibi bir senaryonun küresel deniz taşımacılığı, ekonomi ve doğrudan Yunanistan için ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirten Kikilyas, savaşların sonuçlarının her zaman öngörülemez olduğunu dile getirdi.