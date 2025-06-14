  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Yunanistan: Hürmüz Boğazı'nın kapanması deniz taşımacılığı için ciddi sonuçlar doğurabilir
Takip Et

Yunanistan: Hürmüz Boğazı'nın kapanması deniz taşımacılığı için ciddi sonuçlar doğurabilir

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Vasilis Kikilyas, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı’nın kapanması durumunda küresel deniz taşımacılığı, ekonomi ve doğrudan ülkesi için ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yunanistan: Hürmüz Boğazı'nın kapanması deniz taşımacılığı için ciddi sonuçlar doğurabilir
Takip Et

Kikilyas, ERTNews’e yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin herkesi teyakkuzda kalmaya zorladığını ifade etti.

Özellikle Hürmüz Boğazı’nın kapanması gibi bir senaryonun küresel deniz taşımacılığı, ekonomi ve doğrudan Yunanistan için ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirten Kikilyas, savaşların sonuçlarının her zaman öngörülemez olduğunu dile getirdi.

Dünya
İngiltere’den Orta Doğu’ya savaş uçağı hamlesi: Typhoon’lar yolda!
İngiltere’den Orta Doğu’ya savaş uçağı hamlesi: Typhoon’lar yolda!
Hamaney’den İsrail’e gözdağı: "Çaresiz kalacaksınız"
Hamaney’den İsrail’e gözdağı: "Çaresiz kalacaksınız"
Son dakika: İsrail-İran savaşında üçüncü gece: Füze saldırıları sürüyor
Son dakika: İsrail-İran savaşında üçüncü gece: Füze saldırıları sürüyor
Ürdün, bölgedeki gerilim nedeniyle hava sahasını ikinci bir emre kadar kapattı
Ürdün, bölgedeki gerilim nedeniyle hava sahasını ikinci bir emre kadar kapattı
İsrail, Yemen’de Husilerin Genelkurmay Başkanı el-Gamari'ye suikast düzenledi
İsrail, Yemen’de Husilerin Genelkurmay Başkanı'na suikast düzenledi
Trump: Putin ile İsrail-İran savaşının sona ermesi konusunda hemfikiriz
Trump: Putin ile İsrail-İran savaşının sona ermesi konusunda hemfikiriz