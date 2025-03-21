Yunanistan kapıda vize uygulamasını uzattı! Listeye 2 ada daha eklendi
Yunanistan Türk vatandaşlarına yönelik kapıda vize uygulamasını 1 yıl uzattı. Ege Denizi'ndeki 10 ada için uygulanan vize listesine 2 adanın daha eklendiği belirtildi.
Yunanistan, Türk vatandaşlarına 10 ada için başlattığı kapıda vize uygulamasının süresini 1 yıl daha uzattı. Uygulamanın uzatılmasının Avrupa Komisyonu'nun onayına sunulacağı, daha sonra sürenin resmen Nisan 2026'ya kadar uzatılacağı belirtildi.
Kapıda vize uygulamasına 2 ada daha eklendi
Ayrıca başlangıçta 10 adadan oluşan listenin Patmos ve Semadirek adalarını da kapsayacak şekilde genişletileceği ifade edildi. Komisyonun, söz konusu planın 1 yıldır başarıyla uygulanmasını memnuniyetle karşıladığı ve iki halk arasındaki bağların güçlendirilmesine yönelik olumlu katkısını takdir ettiği aktarıldı.
Bugün kadar 100 binden fazla kişiye vize verildi
Mart 2024'te uygulamaya konulan düzenlemeyle bugüne kadar Türk vatandaşlarına Rodos, Kos, Sisam, Midilli, Sakız, Leros (İleryoz), Simi, Limni, Kalimnos ve Meis adaları için 100 binden fazla vize verildi.