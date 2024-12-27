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Yunanistan'da kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok limanda deniz yolu ulaşımı askıya alındı

Yunanistan'ın birçok limanında kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz yolu ulaşımı durduruldu

Haber Merkezi
AA
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Yunanistan'da kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok limanda deniz yolu ulaşımı askıya alındı
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Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Ege'de etkili şiddetli rüzgar nedeniyle, Pire, Lavrio, Rafina, Volos, Kavala dahil birçok limanda seyrüsefer yasağı getirildi.

Birçok adaya ulaşım sağlanamadı

Yasak nedeniyle, ülke genelindeki deniz yolu ulaşımı aksarken, birçok adayla ulaşım sağlanamadı.

Yunanistan Meteoroloji Dairesi verilerine göre, bugün bölgede rüzgar hızının 10 bofora kadar çıkacağı öngörülüyor.

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