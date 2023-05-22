Yunanistan’da Miçotakis’in partisi ipi göğüsledi

Yunanistan seçimleri pazar günü yapıldı. Seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre katılım oranı yüzde 60,87 oldu.

9 milyon 800 bin seçmenin kayıtlı olduğu ülkede, yüzde 98,30'u açılan sandıklardan çıkan sonuçlara göre, Miçotakis'in partisi Yeni Demokrasi yüzde 40,80 oy oranı ile 300 sandalyelik mecliste 146 sandalyenin kazandı.

Ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) yüzde 20,06'lık oy oranı ile 71 sandalyeyi alarak ikinci sırada yer aldı. PASOK-KINAL ittifakı ise yüzde 11,49'luk oy oranı ile 3. sırada yer alırken 41 sandalyenin sahibi oldu.

PASOK-KINAL ittifakını yüzde 7,22 oy oranı ve 26 sandalye ile Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve yüzde 4,45 oy oranı ve 16 sandalye ile Yunan Çözümü Partisi izledi. Böylelikle parlamentoya giren parti sayısı 5 oldu.

4 Türk aday parlamentoya girdi

Seçimlerde Batı Trakya'dan 4 Türk aday parlamentoya girdi.



Rodop ilinde Radikal Sol İttifaktan (Syriza) Özgür Ferhat, PASOK Partisi'nden Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu’ndan geçen yıl ihraç edilen İlhan Ahmet, İskeçe ilinde ise Syriza'dan Hüseyin Zeybek ve PASOK Partisi'nden Burhan Baran milletvekili seçildi.

Gümülcine'de asıl mesleği diş hekimliği olan Özgür Ferhat yaklaşık 12 bin 146 rekor bir oyla ilk defa Yunan parlamentosuna girdi. Zeybek, Baran ve Ahmet, önceki seçimlerde de milletvekili olarak Yunan meclisine girmişlerdi.

Miçotakis'ten yeniden sandık sinyali

Miçotakis, seçim zaferinin ardından yaptığı konuşmada, halkın dört yıl iktidarda kalacak güçlü bir iktidar istediği yorumunu yaparak, yeniden sandığa gidileceğinin sinyalini verdi.

Partisinin merkez binası önünde toplanan kalabalığa hitap eden Miçotakis, "Hemen yarından itibaren başlayacak ve bir sonraki seçimlere kadar sürecek mücadeleyi birlikte vereceğiz. Halk buna çoktan karar verdi. Yeni Demokrasinin tek başına iktidarı sandıkta matematiksel olarak da teyit edilsin." dedi.