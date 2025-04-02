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Yunanistan'dan savunma harcamalarına yönelik dev yatırım!

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ülkenin savunma harcamalarına yönelik önemli bir planı açıkladı. Miçotakis, Yunanistan’ın 2037 yılına kadar savunma bütçesine toplamda 25 milyar Euro ayıracağını duyurdu.

Haber Merkezi
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Yunanistan'dan savunma harcamalarına yönelik dev yatırım!
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Yunanistan Başbakanı, ülkenin modern savunma sistemleriyle donatılacağını ve ordusunun yeteneklerinin artırılacağını belirtti. Deniz, hava ve kara kuvvetlerinin altyapısının yenilenmesi ve gelişmiş silah sistemlerinin temin edilmesi planlanıyor. Miçotakis, bu yatırımların hem askeri hem de ekonomik fayda sağlayacağını vurguladı.

12 yıl içinde 25 milyar Euro ayıracağını duyurdu

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ülkesinin savunma harcamalarına önümüzdeki 12 yıl içinde 25 milyar Euro ayıracağını duyurdu. 2037 yılına kadar sürecek bu strateji, Avrupa’da artan güvenlik endişeleri ve NATO müttefiklerinin savunma bütçelerini artırma çağrılarıyla paralel bir dönemde uygulanacak.

Savunma kabiliyetlerini güçlendirme kararı aldı

Miçotakis, yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları ve ABD’nin Avrupa’daki güvenlik politikalarındaki değişimlerin, kıtadaki birçok ülkeyi askeri harcamalarını artırmaya yönlendirdiğini vurguladı. Yunanistan’ın da bu doğrultuda savunma kabiliyetlerini güçlendirme kararı aldığını belirtti.

Son yıllarda Rafale savaş uçakları ve Belharra fırkateynleri gibi modern silah sistemleri satın alan Yunanistan, ulusal savunma sanayisini geliştirmeyi ve ordusunu yenilemeyi hedefliyor. Miçotakis, “Savunma kabiliyetlerimize yapılan yatırımlar, egemenliğimize yapılan yatırımlardır” dedi.

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