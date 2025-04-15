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Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler 24 saatlik greve gitti

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler, otobüsler için ayrılmış özel şeritlerden taksilerin de faydalanabilmesi talebi ile bu sabah 24 saatlik greve çıktı.

Haber Merkezi
AA
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler 24 saatlik greve gitti
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da bugün taksiciler 24 saatlik greve gitti. Attiki Bölgesi Taksiciler Sendikası'nın (SATA) çağrısıyla yapılan 24 saatlik grev kapsamında taksiciler, bu sabah yerel saatle 06:00'dan itibaren çalışmayı durdurdu.

Taleplerini açıkladılar

Taksiciler, otobüsler için ayrılmış özel şeritlerden taksilerin de faydalanabilmesini talep ediyor.

SATA, taksilerin de otobüsler için ayrılmış özel şeritlerden istifade etmesi halinde taksi kullanımının artacağını, trafikteki yoğunluğun azalacağını, taksilerin yolcu indirip bindirmek amacıyla sağ şeride ani giriş çıkış yapmak zorunda kalmaması nedeniyle trafik kazalarının da azalacağını savunuyor.

Grev, yarın yerel saatle 06:00'ya kadar devam edecek.

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