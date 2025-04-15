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KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 3 Mayıs'ta açılıyor

KKTC'de yapımı tamamlanan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 3 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılmasının beklendiği törenle hizmete açılacak.

Haber Merkezi
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KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 3 Mayıs'ta açılıyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021'de gerçekleştirdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretinde inşası kararlaştırılan Cumhurbaşkanı Sarayı, Cumhuriyet Meclisi ve Millet Bahçesi Külliyesi'nin yapımı tamamlandı. Proje, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirildi. Lefkoşa'da inşa edilen külliyenin maliyeti 4,5 milyar liraya ulaştı.

KKTC'nin yeni yönetim merkezi olacak

Lefkoşa'da 2022 yılında yapımına başlanan 639 bin 475 metrekarelik alan üzerine kurulu yerleşke, 3 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması beklenen törenle hizmete açılacak. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi örnek alınarak inşa edilen yerleşke, KKTC'nin yeni yönetim merkezi olacak. Meclis Başkanlığı ve Başbakanlık makamlarının bulunduğu yapıda, Bakanlar Kurulu'nun toplanacağı salon da bulunuyor. Binada aynı zamanda KKTC Genel Kurul Salonu'nu da yer alacak.

Cami, mahkeme salonları ve kütüphane yer alıyor

Yerleşke bünyesinde yer alan 452 bin metrekarelik Millet Bahçesi içerisinde 2 bin 252 kişilik cami, futbol, basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortu ve kaykay pisti bulunuyor. Ayrıca projede 11 bin 230 metrekarelik alana inşa edilen Yüksek Mahkeme Binası ile 3 bin 608 metrekare büyüklüğüne sahip Millet Kütüphanesi de yer alıyor.

Yüksek Mahkeme Binası'nda Yüksek Yargı Başkanlık Makamı, 2 Anayasa Mahkemesi salonu, 3 duruşma salonu, 216 kişilik toplantı ve tören salonu, 11 yargıç makamı, 465 metrekarelik arşiv odası ile 17 adet stenograf ve raportör odası bulunacak.

Millet Kütüphanesi içerisinde ise 5 adet 189 kişilik çalışma alanı, 36 kişilik çocuk bölümü, 31 kişilik derslik ile dinlenme alanı, teras, arşiv gibi modern bölümler yer alacak.

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