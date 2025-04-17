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Zelenskiy: Maden anlaşması bugün imzalanabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD ile nadir toprak elementlerini kapsayan değerli madenler anlaşmasına ilişkin mutabakat zaptının bugün çevrimiçi olarak imzalanabileceğini açıkladı.

Haber Merkezi
İHA
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Zelenskiy: Maden anlaşması bugün imzalanabilir
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ABD Başkanı Donald Trump’ın yapılan askeri yardımlara karşılık Ukrayna’dan almak istediği nadir toprak elementlerine ilişkin değerli madenler anlaşması üzerinde çalışmalar sürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, iki ülke arasında müzakere edilen değerli madenlere ilişkin anlaşmaya dair bugün çevrimiçi olarak mutabakat zaptı imzalanabileceğini açıklayarak, mutabakat zaptının Ukrayna parlamentosunda onay gerektiren kapsamlı anlaşmadan önce imzalanması teklifinin ABD tarafından geldiğini belirtti.

Öte yandan Ukrayna Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko, erken saatlerde Ukrayna ve ABD’nin değerli madenler anlaşmasıyla ilgili görüşmelerde "önemli ilerleme" kaydettiğini ve yakın gelecekte bir anlaşma imzalayacaklarını bildirmişti.

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