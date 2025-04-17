Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "Cumhuriyet Halk Partisi’ne kayyum atanacak" sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Kütahyalı, aracıyla seyir halindeyken Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerinin yaptığı takip sonucunda TEM Otoyolu’nun Çaydurt mevkiinde yakalandı.

Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite’ye sevk edildi. Burada işlemleri biten Kütahyalı, Bolu Adliyesi’ne getirildi.

Rasim Ozan Kütahyalı, SEGBİS sistemiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından SEGBİS sistemiyle sevk edildiği Nöbetçi Hakimlikçe, Rasim Ozan Kütahyalı adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Rasim Ozan Kütahyalı, CHP'ye perşembe günü geçici kayyım atanacağını iddia ederek, "Yarın Kasım 2023 CHP kurultayı iptal ediliyor. CHP'ye geçici kayyım atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025'te CHP'nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyım Hikmet Çetin olacak deniyor. Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul'dan Ankara'ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara'da tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle gözüküyor" ifadelerini kullanmıştı.

DMM'den yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), ise kayyum iddialarını yalanmış, henüz duruşması bile görülmemiş bir davanın kararıyla ilgili ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu belirtmişti.

Altun: Gazetecilerin mesleki sorumluluğu bulunmaktadır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bilgi kirliliğine sebep olacak paylaşımları yapan kim olursa olsun yasalarda öngörülen müeyyidelerle karşılaşacaklarını söyledi. Bu süreçlerde gazetecilerin üzerinde, doğru ve teyitli bilgileri halkla paylaşmak gibi bir mesleki sorumluluk bulunduğunu da hatırlattı.