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ABD’den Fransa’ya savunma harcamalarını artırma çağrısı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Fransız mevkidaşıyla görüşmesinde Paris’e savunma harcamalarını artırma ve Avrupa’nın savunmasında daha fazla sorumluluk alma çağrısında bulundu.

Haber Merkezi
AA
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ABD’den Fransa’ya savunma harcamalarını artırma çağrısı
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ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Bakan Pete Hegseth, Fransız mevkidaşı Sebastien Lecornu ile görüştü.

Pentagon binasında yapılan görüşmede Hegseth, savunma harcamalarını artırmaları için Lecornu'ya çağrıda bulundu.

Hegseth ayrıca, Fransa'yı "diğer NATO müttefikleriyle birlikte Avrupa'nın konvansiyonel savunmasında birincil sorumluluğu üstlenmeye" davet etti.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO ülkelerinin gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYİH) yüzde 5'ini savunmaya harcamalarını istiyor. NATO'nun, "yüzde 2 hedefi" halihazırda 23 üye tarafından yerine getirilse de birçok ülke bu standardı karşılayamıyor.

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