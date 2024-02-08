Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujni'yi görevden aldı
Ukrayna Başkanı Volodimir Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujni'yi görevden alarak yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy'i atadı.
AA
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Ukrayna ordusunda "Demir General" lakaplı Valeriy Zalujni'nin dönemi sona erdi. Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy konuya dair yaptığı açıklamada Zalujni'nin görevden alındığını ve kendisinin yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy'nin getirildiğini duyurdu.
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