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Zelenskiy 'Yakında ölecek' demişti! Putin’e ait limuzin patladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy geçtiğimiz günlerde Rus lider Vladimir Putin'in yakında öleceğini söylemişti. Açıklamaların ardından Rusya’nın başkenti Moskova’daki Federal Güvenlik Servisi (FSB) karargahı yakınında Devlet Başkanı Vladimir Putin’in resmi araç filosundan olduğu düşünülen bir limuzinde patlama meydana geldi.

Haber Merkezi
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Zelenskiy 'Yakında ölecek' demişti! Putin’e ait limuzin patladı
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Rusya’nın başkenti Moskova’daki Federal Güvenlik Servisi (FSB) karargahı yakınında Devlet Başkanı Vladimir Putin’in resmi araç filosundan olduğu düşünülen bir limuzinde patlama meydana gelirken, araçtan alevler yükseldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Putin'in limuzini alevlere teslim oldu

Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in resmi araç filosundan olduğu düşünülen bir limuzinde patlama meydana geldi. 

Alevler nedeniyle aracın bulunduğu sokağı siyah duman kaplarken, yangına ilk müdahaleyi çevredeki restoran çalışanları yaptı.

Patlamanın nedeni bilinmiyor

Kremlin'in Başkanlık Mal Yönetimi Müdürlüğü'ne tahsis edildiği belirtilen aracın direksiyonunda kimin olduğu ve patlamaya neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor.

Putin’e yönelik herhangi bir suikast girişimine nükleer bir yanıt verileceği duyurulmuştu

Son yıllarda, Putin’in güvenliğini artırmak için geniş çaplı önlemler alınmış, Putin’e yönelik herhangi bir suikast girişimine nükleer bir yanıt verileceği duyurulmuştu. Putin, seyahat için düzenli olarak limuzin filosunu kullanırken, geçmişte bu araçlardan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un da aralarında bulunduğu birçok dünya liderine de hediye etmişti.

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