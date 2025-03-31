Zimmete para geçirme davasında Le Pen için kritik gün!

Etkili Fransız milletvekili ve Ulusal Birlik siyasetçisi Le Pen'in beş yıl süreyle aday olmasının yasaklanmasına yol açacak bir mahkûmiyet kararı, aşırı sağcı liderin cumhurbaşkanlığı hedeflerini suya düşürebilir.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) lideri Marine Le Pen, pazartesi günü hakimlerin siyasi geleceğini belirleyebilecek bir karar vermeye hazırlandığı kritik bir anla karşı karşıya.

Le Pen ve Ulusal Birlik partisinden 24 arkadaşı, dört yıl boyunca partide çalışan personele ödeme yapmak için Avrupa Parlamentosu (AP) çalışanlarına ayrılması gereken parayı zimmete geçirdikleri iddiasıyla suçlanıyor.

Kasım ayında sonuçlanan davanın ardından savcı, Le Pen ve suçlarını inkâr eden diğer sanıkların suçlu bulunmasını talep etti.

"Siyasi ölüm”

Savcı ayrıca, Le Pen'in 300.000 euro (12,3 milyon TL) para cezasına çarptırılmasını, 10 yıla kadar hapis yatmasını ve suçlu bulunması halinde beş yıl süreyle kamu görevlerinden menedilmesini talep etti.

Üç hâkim, savcının tavsiyelerine uymak zorunda değil ancak uymaları halinde Le Pen'in suçlu bulunması, rakiplerinin önünde olduğu 2027 cumhurbaşkanlığı yarışında siyasi yasaklı olarak aday olmasını fiilen engelleyecek.

Bu senaryoyu "siyasi ölüm" olarak tanımlayan Le Pen, partisine fayda sağlamak amacıyla AB parlamentosunun parasını hortumlamayı amaçlayan "bir sistemin" başında olduğu suçlamalarını reddetti.

"En ufak bir yasa dışı hareket yaptığımı düşünmüyorum"

Le Pen, parlamento çalışmalarını, partisinin milletvekillerinin ihtiyaçlarına göre uyarlamanın kabul edilebilir olduğunu savundu.

Mahkemeye verdiği ifadede Le Pen, "Kesinlikle en ufak bir usulsüzlük, en ufak bir yasa dışı hareket yaptığımı düşünmüyorum" dedi.

Duruşmalar, paranın bir kısmının Le Pen'in korumasının yanı sıra kişisel asistanına ödeme yapmak için kullanıldığını gösterdi.

Le Pen ve diğer sanıklar karar için sabah saat 10'da mahkemede olacaklar.