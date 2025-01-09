2025-YÖKDİL sınavına girecekler dikkat! Bugün son gün

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılına ait sınav takviminde yer alan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) başvuru tarihleriyle ilgili önemli duyurular yaptı.

Son başvuru tarihi 9 Ocak Perşembe

ÖSYM’nin belirlediği takvime göre, 2025 YÖKDİL/1 başvuruları 3 Ocak'ta başladı ve adaylar için son başvuru tarihi 9 Ocak Perşembe günü saat 23.59 olarak belirlendi. Başvuru süresi tamamlandıktan sonra, geç başvurular için 16 Ocak 2025 tarihinde ek bir başvuru dönemi açılacak. 2025 YÖKDİL/1 sınavına başvurmak isteyen adaylar, başvurularını birkaç farklı şekilde gerçekleştirebilecek. Adaylar, ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden veya ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla başvurularını tamamlayabilirler.