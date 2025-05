Geleceğin teknoloji liderleri Selçuklu’da yarışıyor

Takip Et

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Gençlerin teknolojiye olan ilgilerini artırmak ve geleceğin teknoloji liderlerinin yetişmesini teşvik etmek amacıyla düzenlenen TEKNO-SEL 2025 ile teknoloji rüzgarı üç gün boyunca Selçuklu’da esecek. 99 okuldan bin 60 öğrencinin 567 robot ile yarışacağı ve 337 danışmanın görev alacağı bu heyecanlı organizasyonda gençler teknoloji ve robotik alanlarında tasarladıkları projeleri sergileme fırsatı bulacak. Yarışma 15 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek ödül töreni ile sona erecek.

“TEKNO-SEL yalnızca bir yarışma değil gençlerimizin hayal gücünü, teknik bilgi ve becerilerini ortaya koydukları kıymetli bir platform”

Geçtiğimiz yıl başlatılan yarışmayı bu yıl da devam ettirerek geleneksel hale getirdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı açılış konuşmasında şu sözlere yer verdi; “ Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Çünkü bu organizasyon yalnızca bir yarışma değil; aynı zamanda geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin hayal gücünü, teknik bilgi ve becerilerini ortaya koydukları çok kıymetli bir platform. 3 gün boyunca sürecek olan ve Robotik Proje alanında ortaokul ve lise öğrencilerimizin, Serbest Proje alanında ise ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerimizin katılım sağladığı yarışmamız; Temel Seviye Çizgi İzleyen, İleri Seviye Çizgi İzleyen, Labirent Ustası, Mini Sumo, İHA-Mini Drone, Tasarla Çalıştır, Yumurta Toplayan ve Serbest kategori olmak üzere 8 farklı kategoride gerçekleştiriliyor. 99 okuldan bin 60 öğrencimizin 567 robot ile hünerlerini sergileyeceği bu büyük organizasyonda 337 danışman öğretmenimiz de gençlerimize rehberlik ederek, onların yanında olacak. Serbest kategoride öğrencilerimiz Enerji - İmalat ve Verimlilik, Akıllı Şehirler, Tarım ve Su olmak üzere 3 farklı temada 75 projeyi hazırladılar. Bu yarışmanın en önemli hedeflerinden biri, gençlerimizi sadece teknolojiyle buluşturmak değil aynı zamanda özgün düşünmeye, tasarlamaya, üretmeye ve algoritmik düşünmeye de teşvik etmek.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı

Gençlerimiz burada sadece robot üretmiyor; problem çözmeyi öğreniyor, birlikte hareket etmeyi öğreniyor ve en önemlisi geleceğe yön verecek olan teknoloji dünyasının bir parçası olmayı deneyimliyorlar. Yarışmamızın sonunda dereceye giren öğrencilerimize 15 bin ila 50 bin TL arasında bir ödül desteğinde de bulunacağız. Ayrıca InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında, Serbest Proje Kategorisinde dereceye giren üniversite takımlarımıza atölye eğitimi ve mentörlük desteği, birinci olan takımımıza ise bir yıl süreyle ofis kullanım hakkı sağlayarak girişimcilik yolculuklarına da destek olmuş olacağız. Yine Uluslararası Spor Salonu otopark alanında kurulu olan teşhir çadırlarında yıl boyunca üretim ve satış yapan okullarımızın ürün tanıtım sergisi, üniversitelerimizin, Selçuklu Gençlik Meclisimizin, Selçuklu Belediyespor Kulübümüzün, T3 Vakfımızın ve SETAP atölyelerimizin de yer alacağı etkinliklerimiz olacak. Öğrencilerimiz burada eğlenceli deneyler yapacak, el becerilerini geliştirecek, atölyelere katılacak, oyunlarla keyifli vakitler geçirecekler. Kısacası TEKNO-SEL ile hem teknolojiyi yaşayacak hem de deneyimlenerek eğlenecekler. Bu büyük organizasyona emek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza, öğretmenlerimize, danışmanlarımıza ve elbette ki yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize gönülden teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki burada yarışan her bir öğrencimiz, gelecekte Türkiye'nin teknoloji alanındaki başarılarına yön verecek bireyler olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefine inşallah bu gençlerimizle birlikte ulaşacağız. Gençlerimize güveniyoruz. Ben TEKNO-SEL yarışmamızın hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm katılımcılara başarılar diliyorum” dedi.

“Biz inanıyoruz ki evlatlarımız bu icatlarla çağımızı dönüştüreceklerdir”

Sözlerine bu yıl ikincisi düzenlenen TEKNO-SEL Teknoloji ve Robot Yarışması’nın yerli ve milli teknolojilere duyulan inancı büyüten ve Türkiye Yüzyılı’nın bugünden nasıl şekillendiğini gösteren örnek bir atılım olduğunu ifade ederek başlayan Konya Valisi İbrahim Akın,“ Bu çok yönlü atmosfer Konyamızın gençliğe olan güveninin ve geleceğe dair ümitlerinin de somut bir yansımasıdır. Burada sergilenen projeler, bir yarışmanın ötesinde düşünen, sorgulayan ve çözüm üreten bir neslin de habercisidir. Çocuklarımız burada bilgiyi kullanarak cesaret, takım ruhu ve azimle geleceğin mühendislerine, yazılımcılarına ve bilim insanlarına dönüştükleri bir serüvenin kilometre taşı olacaklardır inşallah. Bugün robotlarla birlikte insanlık için kritik öneme sahip alanları da konuşuyoruz. Hassaten her bir vatandaşımızın özverisini beklediğim bir konuya değinmek istiyorum. Tarım ve su gibi yaşamsal kaynaklara dair geliştirilen projeler bizlere şunu hatırlatıyor. Geleceğin dünyasında güçlü olan, toprağını koruyan, suyuna sahip çıkan ve teknolojiyle bunları buluşturabilen toplumlar var olacaktır. Nitekim Konya gibi kuraklık riski yüksek ve yer altı su rezervleri uyarı veren şehrimizde bu bilinç artık bir tercih değil, bir zarurettir. İşte bu yüzden bizim başımıza icat çıkaracak çocuk ve gençlere her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Biz inanıyoruz ki evlatlarımız bu icatlarla çağımızı dönüştüreceklerdir. Sözlerime son verirken organizasyona emek veren Selçuklu Belediyemize, KOP Bölge İdaresi Başkanlığımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, paydaş kurumlarımıza ve katkı sunan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Her bir öğretmen ve öğrencimize bir kere daha yarışmalarda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Konyamız, değil Türkiye'nin, dünyanın teknoloji üstlerinden biri haline gelecek ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceliğinde başlayan Türkiye Yüzyılı’nda büyük bir teknoloji hamlesinin bir parçası olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru,“. Bu vesileyle geleceğin mühendisleri, teknoloji liderleri, mucitlerinin siz genç kardeşlerim arasından çıkacağına canı gönülden inanıyorum. KOP Bölge Kalkınma İdaremizle beraber pek çok ortak iş birliği projesi yürütüyoruz. Bu projeler kapsamında Konyamız, değil Türkiye'nin, dünyanın teknoloji üstlerinden biri haline gelecek. Selçuklu Belediyemize ilgili projemizde göstermiş oldukları çaba ve katkılardan ötürü belediye başkanımız Sayın Ahmet Pekyatırmacı nezdinde hususi şükranlarımı sunuyorum. Geleceği şekillendiren, yerli ve milli hamleleri bizi destekleyen bu projelerin artarak devam edeceğine inanıyorum. Programımızın katkılarından Selçuklu Belediye Başkanlığımıza, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına hususi şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“İnanıyoruz ki biz dünyanın en güçlü ülkelerinden bir tanesi haline geleceğiz”

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında ülke olarak çok büyük hedeflerimizin olduğunu belirten AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer,“Bu hedeflerinin adını biz kısaca Türkiye Yüzyılı olarak ifade ediyoruz. Türkiye Yüzyılı’nda bizler Milli Teknoloji Hamelesini gerçekleştirerek, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak için hep birlikte gayret ediyoruz. Tabii bunu yapabilmek için bizlere ilham olan bazı alanlar, bazı sektörler var. Bunların en başına da şüphesiz Milli Savunma Sanayimiz geliyor. Milli Savunma Sanayimiz hem teknolojik olarak hem de yapmış olduğumuz İHA’larla SİHA’larla aslında sadece ülkemize değil, özellikle gençlerimize ilham olmaya devam ediyor. Gerçekleştirdiğimiz TEKNO-FEST ile yüz binlerce gencimizi her sene bu teknolojilerle buluşturup, bir ekip çalışmasını bir araya getirip, ülkemizin daha ileriye taşımanın adımlarını bugünlerde de hep birlikte atıyoruz. Şüphesiz her şey bir hayal ile başlar. O hayali bilgiyle zenginleştirirseniz, çalışır, gayret ederseniz ve size imkanlar sunulursa inanıyoruz ki biz dünyanın en güçlü ülkelerinden bir tanesi haline geleceğiz” şeklinde konuştu.

“TEKNO-SEL Teknoloji ve Robot Yarışması’nın bir parçası olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz”

TEKNO-SEL Teknoloji ve Robot Yarışması’nın açılış töreninde bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden KOP Başkanı Murat Karakoyunlu, “Bölgesel kalkınma hedefinin en önemli sacayağı beşeri sermayedir. Bu doğrultuda, KOP Bölge Kalkınma İdaresi olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız önderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi ve Yerel Kalkınma Hedeflerine katkı sunacak her girişimi, her fikri, her yeteneği desteklemeyi temel görevimiz olarak görüyoruz. Bu anlayışla Selçuklu Belediyemizin önderliğinde, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün iş birliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen TEKNO-SEL Teknoloji ve Robot Yarışması’nın bir parçası olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Selçuklu Belediyemizin vizyoner bir belediyecilik anlayışıyla düzenlediği bu yarışma, bu yıl Serbest kategoride eklenen yeni bir vizyona kavuşmuştur. Atık yönetimi, Su Okuryazarlığı ve genel olarak İklim Değişikliği gibi önemli kategorilere de dikkat çekecek olan bu yarışmanın tatlı bir rekabet ortamında gerçekleşmesini temenni ediyorum. Yarışma sonrası sürdürülebilirliğinin sağlanması adına Teknoloji Geliştirme Bölgesi İndopark'ın sağlayacağı ofis kullanımı, mentörlük ve eğitim desteklerinin de son derece kıymetli olduğunu düşünüyor, İndopark yönetimine de buradan teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, sevgili gençler, sizler büyük bir tarihin evlatlarısınız ve o tarihin yeni destanlar yazmak için sizlere ihtiyacı var. Bu destanın Türkiye Yüzyılı’ndaki karşılığı yerli ve milli üretimi geliştirerek ARGE ve İnovasyona odaklanmaktır. Bugünün ve geleceğin sorunlarına çözüm bulmaktır. Bu vesileyle bu büyük organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen başta Sayın Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı'ya, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve bu etkinliğin bu şekilde gelişmesine katkı sağlayan öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor, yarışmamızın, programımızın, bölgemiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından TEKNO-SEL 2025’in resmi açılışı protokol üyeleri tarafından yapıldı ve yarışmaların startı verildi. Protokol daha sonra etkinlik alanındaki stantları gezdi.