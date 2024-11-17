9 günlük tatilin ardından okullarda ders zili yarın çalacak

Okullarda 9 günlük birinci ara tatil sona eriyor. Yarın ders zili yeniden çalacak ve 20 milyondan fazla öğrenci sınıflarına dönerek eğitime kaldıkları yerden devam edecek.

Öğrenciler yaklaşık 2 ay boyunca ders başı yapacak ve birinci dönem, 17 Ocak 2025 Cuma günü tamamlanacak. Bu tarihte karnelerini alacak olan öğrenciler, 2 haftalık bir yarıyıl tatiline çıkacak.

Ara tatil süresince, Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, öğrencilerin öğrenme süreçlerini desteklemek amacıyla "Arada 1 Tatil Dergisi" adlı bir dijital yayın hazırladı. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden erişime açılan bu dergi, öğrencilere hem eğlenceli hem de öğretici dijital oyunlar ve aktiviteler sunarak tatili daha verimli geçirmelerine katkı sağladı.

2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi şöyle:

İlk dönem 17 Ocak 2025'te sona erecek.

Yarıyıl tatili 20 Ocak 2025'te başlayacak.

İkinci dönem 3 Şubat 2025'te başlayacak.

İkinci dönem ara tatili 31 Mart - 4 Nisan 2025 tarihleri arasında olacak.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 15 Haziran 2025'te yapılacak.

İkinci dönem 20 Haziran 2025'te sona erecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran 2025'te gerçekleştirilecek.