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AÖF sınav sonuçları açıklandı! İşte AÖF sınav notu sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları açıklandı. Öğrencilerin başarı notu, ara sınav notunun %30'u ve dönem sonu sınav notunun %70'i esas alınarak hesaplanıyor. AÖF sonuçlarını öğrenmek için sorgulama ekranına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi
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AÖF sınav sonuçları açıklandı! İşte AÖF sınav notu sorgulama ekranı
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AÖF güz dönemi sınavları 7-8 Aralık tarihleri arasında yapıldı ve
öğrenciler AÖF sonuçları sorgulama ekranı üzerinden vize notlarını
öğrenmek için internette araştırma yapıyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi sonuçları belli oldu.
İşte AÖF sonuç sorgulama ekranı…

2024-2025 Güz Dönemi Ara Sınav sonuçlarına http://aof.anadolu.edu.tr
internet sitesinden erişim sağlayabilirsiniz.

AÖF SONUÇ SORGULAMA EKRANI

AÖF bahar dönemi sınav tarihleri 

Bahar Dönemi Ara Sınav tarihi 19-20 Nisan 2025 tarihleri arasında
yapılacaktır. Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde olacak.

Sonuçlar nereden, nasıl öğrenilir?

AÖF sınav sonuçları Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr
adresinden duyurulacak.

AÖF bahar dönemi sınav tarihleri

- AÖF güz dönemi nal sınavları 18-19 Ocak 2025 tarihinde yapılacak.

- AÖF bahar dönemi ara sınavları 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde
gerçekleşecek.

- Bahar dönemi nal sınavları ise 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde
yapılacak.

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