AÖF sınav yerleri belli oldu mu? AÖF sınavları ne zaman?
AÖF sınav yerleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak sınavlar öncesinde AÖF sınav yerleri öğrencilerin erişimine açıldı. Öğrenciler sınavlar öncesinde anadolu.edu.tr adresinden AÖF sınav giriş belgelerini alabiliyor.
81 ilde eğitimine devam eden AÖF öğrencilerle AÖF sınav yerleri paylaşıldı. Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek sınavlar öncesinde sınav giriş belgeleri anadolu.edu.tr adresinden erişime açıldı.
AÖF sınav belgesi nasıl alınır?
AÖF sınav belgesi anadolu.edu.tr'de paylaşıldı. Öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile bu adres üzerinden AÖF sınav belgesi alınabiliyor.
10-11 Aralık 2022 tarihlerinde AÖF güz dönemi sınavlarının yapılmasının ardından 21-22 Ocak 2023 tarihleri arasında güz dönemi final sınavları yapılacak.
Bahar dönemi sınavları ise 15-16 Nisan 2023 tarihinde yapılacak. Bahar dönemi final sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AÖF yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.
Değerlendirmelerde AÖF vize sınavları %30, dönem sonu final sınavları ise %70 etkili olacak.