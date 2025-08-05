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DMM 'ÖSYM' iddialarını yalanladı: Dijital altyapıda veri sızıntısı yok

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ÖSYM’nin sistemine girilerek aday puanlarının değiştirildiği iddiasını yalanladı. Yapılan açıklamada kapalı devre çalışan sistemin dış müdahaleye karşı korunduğuna dikkat çekilerek veri sızıntısının olmadığı belirtildi.

Haber Merkezi
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DMM 'ÖSYM' iddialarını yalanladı: Dijital altyapıda veri sızıntısı yok
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ÖSYM’nin sınav sonuçlarına dışarıdan müdahale iddialarına DMM’den açıklama geldi. 

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan söz konusu iddianın, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon olduğu belirtildi.

"Dış erişime açık olmayan alt yapı bulunuyor"

ÖSYM Başkanlığına ait sistemlerin dış erişime açık olmayan kapalı devre altyapıyla çalıştığı, tüm kullanıcı işlemlerinin anlık izlendiği ve detaylı şekilde kayıt altına alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle, ÖSYM'ye ait sınav sonuçları, yerleştirme verileri ve aday puanlarına dışarıdan müdahale edilmesi teknik olarak mümkün değildir. Kurum tarafından düzenli aralıklarla yürütülen teknik denetim ve güvenlik kontrollerinde de dijital altyapıda herhangi bir veri sızıntısı ya da dış müdahale bulgusuna rastlanmamıştır. Bilgi teknolojilerine ilişkin tüm süreçlere dair kayıtlar, kurum tarafından eksiksiz ve şeffaf biçimde arşivlenmektedir. Kamuoyunda güvensizlik oluşturmaya yönelik spekülatif içeriklere itibar edilmemesi, yalnızca resmi açıklamalara itimat edilmesi önem arz etmektedir."

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