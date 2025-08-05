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TMO, 2025/2026 kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi 2025 yılı kabuklu fındık alım fiyatının Giresun kalite için 200,00 TL/Kg, Levant kalite için 195,00 TL/Kg olarak belirlendiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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TMO, 2025/2026 kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı
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T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025/26 üretim sezonuna ilişkin kabuklu fındık alım fiyatlarının Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından belirlendiğini duyurdu. Açıklama, Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapıldı.

Toprak Mahsulleri Ofisi 2025 yılı kabuklu fındık alım fiyatının Giresun kalite için 200,00 TL/Kg, Levant kalite için 195,00 TL/Kg olarak belirlendiğini açıkladı.

Açıklamanın devamı şu şekilde:

"Yüksek randımanlı fındığa (% 50 randıman üzerindeki) her + 1 randıman Giresun kalite için 4 TL/Kg, levant kalite için 3,90 TL/Kg ilave fiyat verilecektir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi, fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlamıştır.

Kabuklu fındık alımlarına 25 Ağustos’ta başlanacak olup alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacaktır. 18 Ağustos’tan itibaren TMO iş yerleri ile https://randevu.tmo.gov.tr adresinden veya E-Devlet üzerinden randevu alınabilecektir."

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