Türkiye enflasyonda OECD lideri: Gıda ve enerji fiyatlarında şampiyon!

OECD ülkelerinde tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bazlı yıllık enflasyon oranı Haziran 2025 itibarıyla ortalama yüzde 4,2’ye yükselirken, Türkiye yüzde 35’lik oranla açık ara zirvede yer aldı.

OECD’nin yayımladığı rapora göre, Türkiye dışında hiçbir üye ülkede enflasyon yüzde 5 seviyesini aşmadı.

Türkiye'de gıda ve enerji kalemleri fiyatları yükseltiyor

Türkiye’de yıllık enflasyon, bir önceki aya göre 0,4 puan düşerek yüzde 35’e gerilese de, OECD ortalamasının sekiz katı düzeyinde seyrediyor. Türkiye'de alt kalemlere bakıldığında, gıda enflasyonu yüzde 30,2, enerji enflasyonu yüzde 40,6, enerji ve gıda hariç TÜFE ise yüzde 24,1 seviyesinde kaydedildi.

En düşük enflasyonlu ülkeler

OECD genelinde 38 ülkenin 21’inde manşet enflasyon artış gösterdi. Çekya, Estonya ve İsveç’te artış 0,5 puanla dikkat çekerken, 7 ülkede düşüş, 10 ülkede ise sabit veya sınırlı değişim kaydedildi. En düşük yıllık enflasyon oranları ise Kosta Rika (-yüzde 0,2), İsviçre (yüzde 0,1) ve Finlandiya (yüzde 0,2) olarak belirlendi.

G7 ülkelerinde son durum

G7 ülkelerinde ortalama enflasyon Haziran’da yüzde 2,6’ya yükseldi. Fransa ve ABD'de artış 0,3 puanla sınırlı kalırken, Japonya’da enerji fiyatlarındaki düşüş genel enflasyonu aşağı çekti. G7 ülkelerinde manşet enflasyona en büyük katkıyı, gıda ve enerji dışı kalemler sundu. Japonya ise bu noktada istisna oluşturarak, gıda ve enerjinin etkisinin daha yüksek olduğu tek G7 ülkesi oldu.

Euro Bölgesi'nde hizmet enflasyonu yavaşladı

Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon yüzde 2,0 seviyesinde sabit kaldı. Eurostat’ın Temmuz ayı öncü verilerine göre, çekirdek enflasyon değişmezken enerji kaleminde de büyük bir değişim yaşanmadı. Ancak hizmet enflasyonu yüzde 3,3’ten yüzde 3,1’e gerileyerek bölgedeki yavaşlamayı teyit etti.

Arjantin geriliyor, Çin hala sıfıra yakın

KARAR'dan Berfu Kargı'nın haberine göre, G20 ülkeleri genelinde enflasyon oranı Haziran’da yüzde 3,9 olarak sabit kaldı. Çin’de fiyat artışları yükselme eğiliminde olsa da enflasyon hâlâ sıfıra yakın seyrediyor. Arjantin’de ise enflasyon gerilemeye devam ederek yüzde 39,4’e düştü. Brezilya, Suudi Arabistan ve Hindistan gibi ülkelerde ise büyük değişiklikler yaşanmadı.

Mayıs ayında negatif olan enerji fiyatları, Haziran’da OECD genelinde yüzde 1'e yakın artışla pozitife döndü. Ancak 16 OECD ülkesinde enerji fiyatlarında hâlâ düşüş yaşanıyor. Gıda fiyatları ise genel olarak sabit kalsa da 21 ülkede artış, yalnızca 12 ülkede azalma kaydedildi.