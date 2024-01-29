AÖF SONUÇLARI: Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF sınavlara katılan binlerce açıköğretim öğrencisi AÖF sonuçları için kurum tarafından gelecek son dakika açıklamalarını merakla bekleme içerisinde. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizin devamında..
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınava giren öğrenciler sonuçların açıklanması üzerine araştırmalar yapmaya başladı. AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
Anadolu Üniversitesi Aöf final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmış değil. Önceki dönemlere göre sınav tarihinden sonraki 15 günlük süreç içerisinde açıklandığı görülüyor. Buna istinaden AÖF final sonuçlarının şubat ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.