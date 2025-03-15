  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. Askeri öğrencilere yatay geçiş yasağı getirildi
Takip Et

Askeri öğrencilere yatay geçiş yasağı getirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, askeri öğrencilerin bölüm ve üniversite değişikliği yasaklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Askeri öğrencilere yatay geçiş yasağı getirildi
Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören askeri öğrencilerle ilgili yönetmelikte değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, askeri öğrenciler artık öğrenim gördükleri bölümleri veya yükseköğretim kurumlarını değiştiremeyecek ve yatay geçiş yapamayacak.

"Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fakülte veya yüksekokullarda öğrenim gören askeri öğrenciler, öğrenim gördükleri bölümleri/programları veya okumakta oldukları yükseköğretim kurumlarını değiştiremeyecek veya yatay geçiş yapamayacak. Askeri öğrenciler, öğrenimlerini Bakanlık nam ve hesabına tamamlayacak.

Ayrıca, Bakanlık nam ve hesabına fakülte veya yüksekokullarda okuyan askeri öğrencilerin teğmenliğe nasıp tarihleri mezuniyet tarihi olarak kabul edilecek.

 

New York borsası haftayı yükselişle kapattıNew York borsası haftayı yükselişle kapattıBorsa Haberleri

 

40 il alarm veriyor! Türkiye'nin geleceği için tehlike çanları çalıyor: İlk sıradaki şehir şaşırttı40 il alarm veriyor! Türkiye'nin geleceği için tehlike çanları çalıyor: İlk sıradaki şehir şaşırttıYaşam

 

Eğitim
Konyalı dökümcülerden eleman açığı için önemli adım
Konyalı dökümcülerden eleman açığı için önemli adım
Çürüyen değil, dönüşen atıklar: Lise öğrencilerinden çevreye anlamlı katkı
Çürüyen değil, dönüşen atıklar: Lise öğrencilerinden çevreye anlamlı katkı
Kayseri’de MYO öğrencileri ve mezunlarına yönelik ödüllü proje yarışması
Kayseri’de MYO öğrencileri ve mezunlarına yönelik ödüllü proje yarışması
Bilim Kuşağı Atölyeleri hem bilime ilgiyi hem de özgüveni artırıyor
Bilim Kuşağı Atölyeleri hem bilime ilgiyi hem de özgüveni artırıyor
YKS geç başvuru için bugün son gün
YKS geç başvuru için bugün son gün
Çanakkale'de 18 Mart'ta okullar tatil
Çanakkale'de 18 Mart'ta okullar tatil