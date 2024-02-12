AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav değerlendirmesi nasıl olacak?

AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023-2024 AUZEF bütünleme sınavı 10 - 11 Şubat 2024 tarihlerinde sınav merkezlerinde gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre AUZEF sınav sonuçları AKSİS üzerinden açıklanacak. Ancak henüz sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmadı. AUZEF bütünleme sınav sonuçları, sınavdan sonraki 15 gün içerisinde https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilecek.

Sınav değerlendirmesi nasıl olacak?

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/bütünleme sınavının ise %70’tir.