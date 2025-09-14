Bakan Tekin'den özel okul açıklaması: Gönderdikten sonra şikâyet etmeye gerek yok

2025-2026 eğitim-öğretim yılı başlarken, okul ücretleri yeniden tartışma konusu oldu. Özel okulların yıllık ücretlere yaptığı büyük zamlar velilerden tepki alırken, devlet okullarında kayıt sırasında “bağış” adıyla para talep edilmesi de gündemdeki tartışmaları artırdı.

"Gönderdikten sonra feveran etmenize gerek yok"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında okul fiyatlarına yönelik tartışmalara değindi. Tekin, velilere yönelik olarak, "Veli diyor ki ben çocuğumu 1,5 milyon TL'ye okutan veli ile aynı sosyal statüde olmak istiyorum, çocuğumu da oraya göndereceğim. Saygı duyuyorum ama gönderdikten sonra da 'Ya 1,5 milyon TL'ye okul mu olur?' diye feveran etmenize gerek yok" ifadelerini kullandı.

"Çocuğunu özel okula göndermek zorunda değilsin"

Bakan Tekin, özel okul ücretlerinin söylendiği kadar yüksek olmadığını savunarak şu sözleri dile getirdi: "Bak sevgili kardeşim, sen çocuğunu özel okula göndermek zorunda değilsin. Gönderiyorsan, özel okullarımızın %90'ı 600 bin TL'nin altında. Yani kamuoyunda makul kabul edilen rakamın altında. Onlardan seçebilirsin." dedi

Tekin, velilere şöyle seslendi:

“Sana bir seçenek sunuyoruz; 600 bin liranın altında hizmet veren okullardan birini seçebilirsin. Ama özel okula çocuğunu göndermeye karar verirsen, sözleşmeyi imzaladığında ücretle ilgili sorumluluk senin, bu benim ilgilendiğim bir konu değil.”

Bakan, eğitimdeki nitelik farklarına da değinerek, herkesin beklentisinin farklı olacağını belirtti ve devlet okullarında sunulan hizmetin asgari müştereklere dayandığını vurguladı. Özel okul tercihlerinin tamamen velinin inisiyatifinde olduğunu söyledi.