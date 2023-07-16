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DGS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

Haber Merkezi
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınavın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'u kamuoyunun erişimine sunuldu.

Adaylar ise sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.