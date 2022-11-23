e-YDS ne zaman yapılacak? e-YDS başvuru tarihleri sona eriyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen e-YDS başvuru tarihlerinde sona gelindi. 9 Kasım'da başlayan başvuru süreci 24 Kasım 2022 saat 23.59'da sona erecek. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından e-YDS 3 Aralık 2022 saat 13.45'te gerçekleştirilecek.

e-YDS; Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM'nin Elektronik Sınav Merkezlerinde yapılacak. Saat 13.45'te başlayacak sınav 180 dakika sürecek. Sınavın ardından soruların yüzde 10'luk kısmı adayların erişimine açılacak ve adaylar bu süreçte soruları inceleme şansı bulacak.

e-YDS ücreti ne kadar?

e-YDS için başvurular tüm ÖSYM sınavlarında olduğu üzere ÖSYM Aday İşlemleri Sayfasından yapılıyor. Adaylar 360 Türk Lirası olan sınav ücretlerini ödeyerek işlemlerini tamamlayabiliyor.

e-YDS ücreti, ÖSYM'nin e-İşlemler sayfasında yer alan Ödemeler kısmından yapılabiliyor.