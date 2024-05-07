En çok hangi branşa öğretmen ataması yapılacak? Rakamlar belli oldu

Milyonlarca atama bekleyen öğretmen, son dakika gelişmeleri için Kabine Toplantısı'nı beklemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız ve ekonomi kurmaylarımızla son bir kez daha görüşecek, ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek. Bakanlığımız, tamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır. Fazla zaman kaybına tahammülümüz yok, kısa zamanda inşallah atamayı da bilhassa Bakanımız açıklayacaktır" demişti.

Dünkü Kabine toplantısının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bugün 20 bin öğretmenin atamasının yapılacağını duyurdu. Bakan Tekin, "Şu branş önemlidir, önemsizdir gibi bir bakış açım yok. 130'a yakın branşın tamamı önemlidir. İhtiyaçlarımız, kadro miktarı çerçevesinde 20 bin öğretmen ataması konusunda Maliye Bakanlığımızla uzlaştık" dedi.

En çok atama yapmayı planladıkları 5 alanı da açıklayan Bakan Tekin, branşları ve kaç öğretmen atanacağını da duyurdu.

En çok atama yapılacak 5 branş

Sınıf öğretmenliği: 3 bin 263

Özel eğitim: 2 bin 449

Rehberlik: 1597

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 1594

İngilizce: 968

Başvuru takvimi ne zaman açılacak?

20 Mayıs'ta başvuru takvimi açılacak.

Atama süreci nasıl ilerleyecek?

Atama süreci ile ilgili de bilgi veren Bakan Tekin, "Bunlar tamamen sadece atama yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde - 50, yani KPSS skorunun yüzde 50'si, mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak" diye konuştu.