İl dışı yer değiştirme nasıl yapılır? MEB'ten müjde! Öğretmen yer değiştirme takvimi 2024

İl dışı yer değiştirme nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden öğretmenlere il iç atama ve il dışı tayin başvuruları hakkı tanıdı. İkinci il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme öğretmenlere ilaç gibi geldi. Peki 2024 öğretmenleri tayinleri ne zaman, ikinci il dışı yer değiştirme nasıl yapılır? İşte MEB öğretmen tayinler il içi ve il dışı yer değiştirme takvimi 2024...

İl dış yer değiştirme nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) dört gözle beklenen müjdeyi duyurdu. Resmi internet sitesinden gelen duyuruya göre öğretmenlere ikinci kere il içi ve il dışı hakkı tanında. Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde öğretmenler tayin işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki iyi ama il içi ve il dışı yer değiştirme takvimi 2024 belli oldu mu? İşte öğretmen il içi ve il dıış yer değiştime kılavuzu hakkında bilmeniz gereken her şey!

İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

Millî Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerine ilişkin duyuruları yayımlandı. Böylece öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeleri, yaz döneminde ikinci kez yapılmış olacak.

İL İÇİ İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ 2024

Bu doğrultuda iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları, 11-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Atama işlemi 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ise 23-26 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve atama işlemi 30 Temmuz'da yapılacak.

ÖĞRETMEN İLLER ARASI TAYİN BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Öğretmen iller arası tayin başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği tarihlerde, MEBBİS (Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri) üzerinden yapılır. Başvuru yapacak öğretmenler, öncelikle sisteme giriş yaparak özgeçmiş ve diğer gerekli bilgilerini güncellerler. Daha sonra, tayin istedikleri illeri tercih ederek başvurularını tamamlarlar. Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçların açıklanması yine MEBBİS üzerinden takip edilebilir.