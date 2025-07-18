Ara tatilin 10 Kasım’a denk gelmesi tepki çekti! MEB'den açıklama geldi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi kamuoyuyla paylaştı. Buna göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler için ise ders zili 8 Eylül Pazartesi günü çalacak. Birinci dönem, 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Takvimde dikkat çeken detaylardan biri ise birinci dönem ara tatilinin 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak olması oldu.

Biçer: Anma etkinlikleri yapılacağı gün tatil ilan etmek ne demek?

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, ara tatilin 10 Kasım'da başlayacak olmasına “Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı takvimini açıkladı! Birinci dönem ara tatili 10 KASIM günü başlatılıyor. Kurtarıcımız ve kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümünde, anma törenlerinin yapılacağı gün ‘tatil’ başlatılıyor. Okullarda anma etkinlikleri yapılacağı gün tatil ilan etmek ne demek? Yazıklar olsun!” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Kılıç: Bu karanlık düzene teslim olmayacağız

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ise "Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı takvimini açıkladı! Birinci dönem ara tatili 10 KASIM günü başlatılıyor. Çocuklar ülkesinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü okullarında anmasın diye! Atatürk’ü müfredattan seyrelten, yerine cihat zihniyetini koyan; okullarımızı tarikatlara teslim eden, binlerce öğretmeni sürgün eden bir bakanın elinde, laik ve bilimsel eğitim sistemli şekilde yok ediliyor. Bu karanlık düzene teslim olmayacağız. Mustafa Kemal’in öğretmenleri, öğrencileri, çocukları burada!" dedi.

MEB'den açıklama

Sözkonusu tartışmalar üzerine Milli Eğitim Bakanlığı "Bilindiği üzere son üç eğitim öğretim yılında (2022–2023, 2023–2024 ve 2024–2025) ara tatiller, okul açılışının ardından 9. haftanın sonunda uygulanmış; 2025–2026 eğitim öğretim yılında da aynı uygulama devam ettirilmiştir. Öte yandan Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği uyarınca okullarda 3–7 Kasım 2025 tarihleri, “ortak yazılı sınav haftası” olduğu için ara tatilin bu tarihte yapılması mümkün olmamıştır. Kaldı ki 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında olup 10 Kasım, pazar gününe denk geldiğinden Bakanlığımızca “10-16 Kasım aralığındaki Atatürk Haftası birinci ara tatile denk gelmesi nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının hatırlanacağı bilimsel toplantı, konferans, sergi, yarışma, tiyatro gibi anma etkinliklerinin 4-8 Kasım'da gerçekleştirileceği; 10 Kasım Pazar günü ise öğrenci, öğretmen, eğitim kurumu yöneticisi ve velilerin katılımıyla anma etkinliklerinin düzenleneceği”ni içeren yazı, 81 il valiliğine gönderilmişti. 2025–2026 eğitim öğretim yılında da anma etkinlikleri aynı kapsamda gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

"Çalışma takvimi yalnızca pedagojik gerekçelerle değil çok sayıda parametre göz önünde bulundurularak hazırlanmaktadır"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Tüm bu takvimsel gerekçeler doğrultusunda 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem ara tatili, 10–14 Kasım 2025 tarihleri arasında planlanmıştır. Ara tatilin ertelenmesi durumunda, tatil 11. haftaya kayacak ve bu durum, ara tatil ile birinci dönem sonu arasındaki süreyi kısaltacaktır. Her eğitim öğretim yılına ilişkin yıllık çalışma takvimi yalnızca pedagojik gerekçelerle değil; aynı zamanda yasal zorunluluklar, resmî ve dinî bayramlar, hafta sonları, ortak sınavlar, merkezî sınav tarihleri, öğretmen eğitim süreçleri, ara tatiller ve müfredat dengesi gibi çok sayıda parametre göz önünde bulundurularak hazırlanmaktadır.

"İftira ve karalama kampanyasının bir parçası "

Diğer yandan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programlarında da yer vermek suretiyle kadim medeniyetimizden devraldığımız bütün değerlerimiz ve tarihimize yön veren devlet büyüklerimizin manevi miraslarını öğrencilerimize aktarmak gayretimize rağmen bu yaklaşımın niyet okuyuculuğundan öte olmadığı aşikârdır. 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi, 15 Mayıs 2025 tarihinde yayımladığı halde bugün gündem yapılması, Bakanlığımıza yönelik sürdürülen iftira ve karalama kampanyasının bir parçası niteliğinde olup, bu durumu milletimizin yüce vicdanına havale ediyoruz. Mesaisi, yalnızca ve yalnızca “evlatlarımızın eğitimi ve geleceği” gibi kıymetli bir alan olan Bakanlığımıza yapılan ve nereden bakılırsa bakılsın “açıkça çarpıtma”nın seviyesiz birer örneği olan bu mesnetsiz iddiaları artık bir saldırı boyutuna taşıyanları kınıyor, bu gündem meşgul edici tutum ve haberlere milletimizce itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz.