  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. IQ Akademi, mimar adaylarına mesleki eğitim verdi
Takip Et

IQ Akademi, mimar adaylarına mesleki eğitim verdi

Mimar adayı gençlere kapılarını açan IQ Alüminyum, 2024 yılındaki son eğitim programında Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerini ağırladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
IQ Akademi, mimar adaylarına mesleki eğitim verdi
Takip Et

IQ Alüminyum’un İstanbul Kozyatağı’nda üniversite öğrencilerine sektörel eğitimler verdiği IQ Akademi’nin 2024 yılı eğitim programı tamamlandı. 12 Aralık’ta Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerini ağırlayan IQ Akademi, mimar adayı gençlere mesleki anlamda mimari projelerde alüminyum sistemleri konusunda eğitim verdi.

Programa katılanlara, teorik ve pratik bilgiler verildi

IQ Alüminyum’un 2023 Ekim ayında başladığı IQ Akademi eğitimleri, belirlenen program kapsamında mimarlık fakültesi öğrencilerini konuk etti. Arkitera Mimarlık Merkezi iş birliğiyle düzenlenen İlk eğitim programından bu yana MEF, Işık, Yeditepe, Arel, Özyeğin, İstanbul Ticaret üniversitelerinin mimarlık fakültesi öğrencilerine kapılarını açan IQ Akademi’de programa katılanlara alüminyum sistemlerine yönelik eğitimler kapsamında teorik ve pratik bilgiler verildi.

Öğrenciler eğitim sayesinde; mesleklerine dair deneyim kazandı

IQ Alüminyum uzmanlarının katıldığı eğitimlerde öğrencilerin soruları ile de zenginleştirilen programda mimari projelerde kullanılan alüminyum sistemlerine dair detaylar örnekler üzerinden anlatıldı. Öğrenciler eğitim sayesinde; mesleklerine dair deneyim kazanırken, alüminyum kapı, pencere ve cephe sistemleri ile ilgili bilgi ve birikimlerini artırdı.

IQ Akademi programlarına yoğun ilgi

Mimarlık fakültesi öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiği IQ Akademi programlarına bugüne kadar 200’ü aşkın öğrenci katılırken, eğitimlere 2025 yılında devam edileceği açıklandı. 2025 yılının eğitim programı ise IQ Alüminyum tarafından daha sonra duyurulacak.

Maysan Mando’dan ‘özel’ çocuklarla farkındalık konseriMaysan Mando’dan ‘özel’ çocuklarla farkındalık konseriŞirket Haberleri
Şekerbank müşterileri, Carbonmap ile karbon ayak izlerini hesaplıyorŞekerbank müşterileri, Carbonmap ile karbon ayak izlerini hesaplıyorŞirket Haberleri
Mavi Nefes projesi kapsamında deniz çayırları ve mercan habitatlarının korunması çalışmaları sürüyorMavi Nefes projesi kapsamında deniz çayırları ve mercan habitatlarının korunması çalışmaları sürüyorYaşam

 

Eğitim
ETİ Eskişehir’e güzellikler kattı
ETİ Eskişehir’e güzellikler kattı
Bakan Tekin'e öğretmenlerden protesto! Korumlalar müdahale etti
Bakan Tekin'e öğretmenlerden protesto! Korumlalar müdahale etti
Milli Savunma Üniversitesi 2025 başvuru tarihleri açıklandı
Milli Savunma Üniversitesi 2025 başvuru tarihleri açıklandı
ÖSYM 18 sözleşmeli personel alacak! Başvuru şartları ve tarihi belli oldu
ÖSYM 18 sözleşmeli personel alacak! Başvuru şartları ve tarihi belli oldu
Eğitime yağış ve kar engeli! İşte okulların tatil olduğu iller...
Eğitime yağış ve kar engeli! İşte okulların tatil olduğu iller...
MEB, Uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlik ile ilgili merak edilenleri paylaştı
MEB, Uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlik ile ilgili merak edilenleri paylaştı