IQ Akademi, mimar adaylarına mesleki eğitim verdi

IQ Alüminyum’un İstanbul Kozyatağı’nda üniversite öğrencilerine sektörel eğitimler verdiği IQ Akademi’nin 2024 yılı eğitim programı tamamlandı. 12 Aralık’ta Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerini ağırlayan IQ Akademi, mimar adayı gençlere mesleki anlamda mimari projelerde alüminyum sistemleri konusunda eğitim verdi.

Programa katılanlara, teorik ve pratik bilgiler verildi

IQ Alüminyum’un 2023 Ekim ayında başladığı IQ Akademi eğitimleri, belirlenen program kapsamında mimarlık fakültesi öğrencilerini konuk etti. Arkitera Mimarlık Merkezi iş birliğiyle düzenlenen İlk eğitim programından bu yana MEF, Işık, Yeditepe, Arel, Özyeğin, İstanbul Ticaret üniversitelerinin mimarlık fakültesi öğrencilerine kapılarını açan IQ Akademi’de programa katılanlara alüminyum sistemlerine yönelik eğitimler kapsamında teorik ve pratik bilgiler verildi.

Öğrenciler eğitim sayesinde; mesleklerine dair deneyim kazandı

IQ Alüminyum uzmanlarının katıldığı eğitimlerde öğrencilerin soruları ile de zenginleştirilen programda mimari projelerde kullanılan alüminyum sistemlerine dair detaylar örnekler üzerinden anlatıldı. Öğrenciler eğitim sayesinde; mesleklerine dair deneyim kazanırken, alüminyum kapı, pencere ve cephe sistemleri ile ilgili bilgi ve birikimlerini artırdı.

IQ Akademi programlarına yoğun ilgi

Mimarlık fakültesi öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiği IQ Akademi programlarına bugüne kadar 200’ü aşkın öğrenci katılırken, eğitimlere 2025 yılında devam edileceği açıklandı. 2025 yılının eğitim programı ise IQ Alüminyum tarafından daha sonra duyurulacak.