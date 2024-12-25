Şekerbank müşterileri, Carbonmap ile karbon ayak izlerini hesaplıyor

Türkiye’nin sosyal ve çevresel bankası Şekerbank, emisyon hesaplama platformu Carbonmap’i müşterilerinin hizmetine sunuyor. Carbonmap, işletmelerin yasal zorunluluklar ya da iş ihtiyaçları doğrultusunda hesaplayıp raporlamaları gereken karbon emisyon değerlerini ölçmelerine ve çevresel etkilerini azaltmalarına destek oluyor. Banka, karbon emisyonu ve su tüketimini Carbonmap ile anlık olarak ölçümleyerek işletmelerin çevresel ayak izini şeffaf bir şekilde takip etmelerine de olanak tanıyor.

Geliştirilen platformla elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve diğer tüm benzer tüketimlerden kaynaklı oluşan karbon emisyon değerleri zengin grafiklerle anlık olarak sunuluyor. Ayrıntılı raporların istenen formatta alınabileceği, enerji tipi bazında detayların görüntülenebileceği emisyon hesaplama platformu Carbonmap, bir banka tarafından bu amaçla kendi kaynaklarıyla geliştirilen ilk ürün olma özelliği taşıyor.

Karşılaştırma ve gruplama modülleriyle donatılan Şekerbank’ın Carbonmap platformu, işletmelerin karbon düzenlemelerine yönelik rekabet güçlerini artırarak uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına da destek oluyor. Kullanıcılar platforma carbonmap.sekerbank.com.tr üzerinden ulaşabiliyor.

Fatma Nur Çetinel: “Carbonmap ile iklim değişikliği bilincinin tabana yayılması konusundaki özel rolümüzü daha da pekiştiriyoruz”

Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı Fatma Nur Çetinel, çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda bankacılık sektöründe bir ilke imza atmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Tamamen kurum içi kaynaklarımızla geliştirdiğimiz bir yazılım olan Carbonmap, karbon yoğun sektörler başta olmak üzere tüm işletme müşterilerimizin sürdürülebilirlik yolculuklarına rehberlik edecek. Carbonmap ile karbon ayak izi ve su tüketimi gibi çevresel performans göstergelerini hesaplayarak önemli bir farkındalık yaratıyoruz. Böylelikle Türkiye’nin dört bir yanında yüz binlerce çiftçi ve KOBİ’ye ulaşan bir banka olarak iklim değişikliği bilincinin tabana yayılması konusundaki özel rolümüzü daha da pekiştiriyoruz. Ayrıca, elektrik, su, yakıt gibi tüketim kalemlerini konum, tarih ve kategori bazında anlık takibe olanak tanıyan grafiklerle işletmelerin çevresel etkilerini net bir şekilde görmelerini sağlıyoruz. Bu sayede hem karbon düzenlemelerine uyumu kolaylaştırıyor hem de sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamalarını teşvik ediyoruz” dedi.