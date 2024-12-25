Timus Siber Güvenlik Türkiye/Tikiç: Şirketlerde ağ güvenliği için rutin kontroller yapılmalı

Kişisel ve finansal verilerin dijital ortamda saklanması alışkanlığı, şirketler için ağ güvenliğini her geçen gün daha da önemli kılıyor. Kurumsal ağlara yönelik olası siber saldırılar ağ güvenliğinin yanı sıra, aynı zamanda veri güvenliğini de tehdit ederek, veri ihlallerine yol açıyor.

Bu durumun, özellikle ağ ve veri güvenliği konusunda yasal düzenlemelere tabi olan şirketler için hayati bir öneme sahip olduğunu belirten Timus Siber Güvenlik Türkiye Genel Müdürü Artuğ Tikiç, şirketlerin veri ve ağ güvenliğini sağlamalarının, sürdürülebilirlikleri ve itibarlarını korumaları açısından kritik bir önem arz ettiğini söylüyor.

Güvenlik duvarı çözümleri

"Fidye, casus ve diğer zararlı yazılımların şirket ağına nüfuz etmesinin, ağ ve bilgi güvenliği için büyük tehditlere neden olacağını belirten Tikiç, ağ güvenliğini sağlamak için güvenlik duvarı çözümlerinin önemine değinerek şunları söyledi: "Ağ güvenliğini sağlamak için en güncel ve güvenilir çözümlerden biri olan Berqnet Firewall, işletmeleri siber saldırılara karşı etkili bir şekilde korur. Hem kurulumu hem de yönetimi kullanıcı dostu olan Berqnet Firewall cihazları, tüm ağı tek bir platform üzerinden kontrol etme imkanı sağlar. Berqnet Firewall, siber tehditlere karşı güçlü bir savunma sunarken, aynı zamanda KVKK ve 5651 yasalarına uyumluluk gösterir. Bu nedenle, şirketlerin dijital altyapılarını korumak ve yasal gereklilikleri yerine getirmek adına Berqnet Firewall gibi güvenlik çözümleri kritik bir rol oynar."

Güvenlik sistemindeki risk tespiti

İleri düzey ağ güvenliği kontrolleri hakkında açıklamalarda bulunan Artuğ Tikiç, "Sızma testleri, düzenli olarak uygulanabilecek önemli bir güvenlik önlemidir. Bu testler, şirket verilerine dışarıdan ya da içeriden sızıntı yapılıp yapılmadığını ortaya çıkarır. Sızma girişimlerini zamanında durdurmanıza yardımcı olan SOC birimi, ağ trafiğinizi detaylı bir şekilde analiz etmenize olanak sağlar. Ayrıca, Security Information and Event Manager (SIEM) araçları, ileri düzey ağ güvenliği için başvurulabilecek önemli yöntemler arasındadır. Ağ donanımındaki güvenlik açıklarının kısa sürede tespit edilmesini sağlayan SIEM araçları, tüm güvenlik sistemlerindeki riskleri gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilmenize yardımcı olur. İleri düzey güvenlik kontrolleri arasında, olay müdahale tatbikatları da bulunur. Dijital sistemleri maksimum seviyede güvende tutmak için düzenli olarak saldırı senaryolarının incelenmesi ve tatbik edilmesi önerilir. Ayrıca, yapay zeka destekli tehdit algılama sistemleri, şirketlerin faydalanabileceği ileri düzey rutin kontroller arasında yer alır" dedi.

“Proaktif çözümler, olası riskleri ortadan kaldırır”

Rutin kontrollerin olası tehditlere karşı yüksek seviyede koruma sağlaması için tüm güvenlik protokollerinin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi gerektiğini söyleyen Tikiç, şunları belirtti: "Bu kapsamda, BT ve güvenlik ekipleri arasındaki iş birliği büyük önem taşır. BT ekiplerinin güvenlik konusunda denetleme yetkisine sahip çalışanlara tam destek vermesi, sistemin sağlıklı bir şekilde test edilmesine yardımcı olur. Otomasyon ve makine öğreniminin kullanımı, rutin kontrollerin etkinliğini arttırırken, uygulanan prosedürlerin belgelenmesi de olası hukuki sorunlar karşısında şirket haklarını korur. Orta ve ileri düzey ağ güvenliği kontrolleri, şirketlerin veri güvenliği konusunda yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlar ve sistemin iç ve dış risklere karşı ne kadar güvende olduğunu belirleyerek güvenlik açıklarının önceden kapatılmasını kolaylaştırır. Bu proaktif çözümler, şirketlerin veri sızıntısı, müşteri kaybı, maddi zarar veya itibar kaybı gibi sorunlardan korunmalarına yardımcı olur."