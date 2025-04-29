ON Dijital Bankacılık’tan 3. yılında anlamlı proje: Pati Dostları

Bankacılık sektöründe yenilikçi yaklaşımları ve dijitalleşmeye öncülük eden vizyonuyla fark yaratan Burgan Bank’ın dijital bankacılık markası ON Dijital Bankacılık, yardıma muhtaç hayvanları koruma altına alarak sahiplendirilene kadar onlara yaşam alanları sunanKurtaran Ev Derneği iş birliğiyle Pati Dostları projesini hayata geçirdi. Kuruluşunun 3. yılında hayata geçirilen bu anlamlı proje kapsamındaON Dijital Bankacılık,bir yıl boyunca sokak hayvanlarının mama, barınma ve veteriner ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olacak. Ayrıcaher yeni ON müşterisi için bir kap mama bağışında bulunulacak.

"Pati Dostları projesiyle, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlıyoruz"

Proje çerçevesinde Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç ve banka çalışanları, geçtiğimiz haftalarda Sokak Hayvanlarını Koruma Günü kapsamında Kurtaran Ev Derneği’ni ziyaret ederek barınaktaki can dostlarıyla bir araya geldi. Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, projeye ilişkin şunları söyledi:

“ON Dijital Bankacılık olarak yalnızca finansal çözümler sunmakla kalmıyor, topluma değer katan projelere de öncülük ediyoruz. ON’un 3’üncü yılında başlattığımız ‘Pati Dostları’ projesiyle, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Kurtaran Ev Derneği iş birliğiyle yuva arayan patili dostlarımızın mama, barınma ve veteriner ihtiyaçlarına destek oluyor; hayvan sahiplenme ve farkındalık etkinlikleri düzenleyerek toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de eğitimden çevreye kadar farklı alanlarda sürdürülebilir projelerle sosyal etkimizi büyütmeye, topluma çevreye ve dünyamıza katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

"Hayvan dostu bir gelecek için sürdürülebilir adımlar atmaya devam edeceğiz"

Kurtaran Ev Derneği Gönüllü Koordinatörü Özlem Duyguise şöyle konuştu:

“Kurtaran Ev ve ON Dijital Bankacılık, hayvan refahını arttırmak için güçlü bir iş birliğine imza attı. Bu iş birliği, sokak hayvanlarına mama ve tedavi imkanı sağlayarak daha fazla hayvanın hayatını iyileştirmeyi hedefliyor. Burgan Bank’ın desteği ve değerli bağışçılarımızın katkılarıyla, hayvan dostu bir gelecek için sürdürülebilir adımlar atmaya devam edeceğiz.”