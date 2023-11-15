İSOV ve Ülker’den eğitime ‘spor’ desteği

İstanbul sanayicisinin bilgi, tecrübe ve iş yeteneklerinden yararlanarak, sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli iş gücü yetiştirmek ve sektörel gelişimi desteklemek amacıyla İstanbul Sanayi Odası üyeleri tarafından kurulan İstanbul Sanayi Odası Vakfı (İSOV) Mesleki Eğitim Kompleksi’nin İSOV Sabri Ülker Spor Salonu, Ülker tarafından yenilendi.

Daha önce Ülker desteğiyle inşa edilen İSOV Sabri Ülker Spor Salonu yenilenmesinin ardından, Yıldız Holding ve İSO çalışanlarını karşı karşıya getiren basketbol dostluk maçı ile açıldı. Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay’ın da sürpriz yaparak İSO forması giydiği müsabakayı İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, İSOV Yönetim Kurulu Üyeleri, Yıldız Holding yöneticileri ve İSOV bursiyerleri takip etti.

750 öğrencisi bulunan elektrik-elektronik, otomasyon ve yenilenebilir enerji alanında eğitim veren İSOV Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sınavla öğrenci alırken, spor salonunun yenilenmesi kapsamında salon aydınlatması, zeminin değişmesi, tribünlerin, soyunma odalarının yenilenmesi ve çatının tamir edilmesi işlemleri yapıldı.

“Spor salonu günümüz ihtiyaçları kapsamında yenilendi”

Açılış maçında kısa bir değerlendirmede bulunan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, “2006 yılında inşa ederek Milli Eğitim Bakanlığımıza bağışladığımız İSOV Dinçkök MTAL eğitim kompleksinin maddi ve manevi ihtiyaçları ile bağışçılarımız sayesinde her zaman yakından ilgilendik ve ilgilenmeye devam ediyoruz. Ülker de okulumuzun başından beri ana bağışçılarından biridir. Yenilenen İSOV Sabri Ülker Spor Salonu da 2006 yılında Ülker’in sağladığı destekle inşa edilmişti. Ülker, bu desteği yıllar içinde olduğu gibi bugün de sürdürüyor. Nitekim okulumuzun bu spor salonunun günümüz ihtiyaçları çerçevesinde tekrar yenilenmesini de sağlamışlardır. Kendilerine eğitime sağladıkları bu sürekli katkı için teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Yıldız Holding olarak eğitime ve spora destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker ise, şunları söyledi: “İSOV Sabri Ülker Spor Salonu’nun yenilenmesi ve sporcularla tekrar buluşması benim için çok anlamlı. Lise yıllarımdan bu yana basketbol, gerek oyuncu gerekse iyi bir seyirci olarak hayatımda çok önemli bir yer tutuyor. Pota heyecanını, bir takımın parçası olmanın getirdiği coşkuyu bugün yeniden yaşıyorum. Kurucumuz merhum dedem Sabri Ülker’in isminin verildiği bu güzel salonda, genç arkadaşlarımın nice başarılara imza atacağına inanıyor; bize böylesine güzel bir iş birliği imkânı veren İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Sanayi Odası Vakfı yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum.”